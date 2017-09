Zwolnienie z podatku VAT ze względu na kwotę sprzedaży

Komu przysługuje zwolnienie?

reklama reklama

Ustawa o podatku od towarów i usług określa, iż zwolnienie z podatku VAT przysługuje tak zwanym drobnym przedsiębiorcom. Za drobnych przedsiębiorców uważa się tych podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła określonej przepisami kwoty.

Jeśli przedsiębiorca dopiero rozpoczyna działalność, jest to zwolnienie przysługujące z mocy prawa, nie wiąże ze sobą konieczności składania określonych wniosków czy deklaracji. W przypadku przedsiębiorcy, który jest już czynnym podatnikiem VAT, prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przysługuje mu po upływie roku od czasu gdy zwolnienie to wykorzystał. Moment ten oblicza się od końca roku kalendarzowego roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował. Wiąże się to z koniecznością aktualizacji formularza VAT-R.

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia?

Ze zwolnienia przedsiębiorca skorzystać może wówczas, gdy jego roczny obrót nie przekracza ustalonej kwoty. W roku 2017 wynosi ona 40 000 EUR, co w przeliczeniu, przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i wynosi umownie 200 000 zł (wyższa wysokość limitu została uwzględniona w art. 113 ustawy o VAT). Stało się tak na mocy zgody Komisji Europejskiej, będącej odpowiedzią na wniosek Polski w sprawie podniesienia dotychczasowego limitu, wynoszącego 150 000 zł. Warto zauważyć, iż do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jeśli przedsiębiorca został podatnikiem VAT w trakcie trwania danego roku podatkowego, wartość ta przeliczana jest w sposób proporcjonalny do okresu, w jakim działalność prowadzona jest w roku jej rozpoczęcia.

Które czynności nie są zaliczane do limitu zwolnienia?

Przepisy ustawy o VAT precyzują katalog czynności, które nie są wliczane do limitu. Należą do nich między innymi:

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;

- sprzedaż wysyłkowa;

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

- odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, z określonymi przepisami szczególnymi wyjątkami, o ile czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

- odpłatna dostawa towarów, którą podatnik zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.