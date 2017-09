Zwolnienie z podatku VAT materiałów reklamowych

Materiały drukowane

Pierwszą grupą materiałów reklamowych, które na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług podlegają zwolnieniu przedmiotowemu, są materiały drukowane o charakterze reklamowym. Przepis zawiera kilka przykładów owych materiałów. Zgodnie z jego brzmieniem są to katalogi, cenniki, instrukcje obsługi lub ulotki handlowe dotyczące towarów przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu albo związane ze świadczeniem usług przewozowych, handlowych, bankowych lub ubezpieczeniowych. Poprzedzający owe wyliczenie zwrot „w szczególności” wskazuje jednak na to, iż nie jest to katalog w pełni wyczerpujący, a jedynie zbiór przykładów.

Kolejnym warunkiem koniecznym do spełnienia jest to, aby występował jasny związek pomiędzy materiałami drukowanymi mającymi charakter reklamowy, a towarami które przeznaczone są do sprzedaży lub wynajmu lub ze świadczonymi usługami przewozowymi, handlowymi, bankowymi lub ubezpieczeniowymi. Uznaje się, iż sens owej regulacji jest szerszy niż towary sprzedawane lub wynajmowane czy usługi świadczone przez osobę przewożącą drukowane materiały reklamowe – obejmuje ona także czynności, które wykonuje odbiorca owych materiałów.

Materiały powinny być w sposób jasny i niepozostawiający pola do domysłów sposób oznakowany nazwą przedsiębiorstwa. Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem doktryny, spełniać powinny wszelkie wymogi wynikające z przepisów polskiego prawa, które regulują kwestię treści dozwolonych na materiałach drukowanych dla polskich przedsiębiorców. Istotne jest także spełnienie trzech pozostałych przesłanek, to jest:

- przesyłka zawiera jeden dokument albo jeden egzemplarz każdego dokumentu, jeżeli składa się ona z wielu dokumentów;

- w przypadku przesyłek zawierających wiele kopii jednego dokumentu ich łączny ciężar brutto nie przekracza 1 kg;

- przesyłka nie znajduje się w serii przesyłek przekazywanych przez nadawcę temu samemu odbiorcy.

Materiały inne niż drukowane

Ustawa reguluje także kwestię innych niż drukowane materiałów reklamowych. Tutaj koniecznie muszą zostać spełnione w sposób kumulatywny trzy warunki.

Po pierwsze, materiały te muszą spełniać funkcje reklamowe, co oznacza, że ich dystrybucja ma w zamiarze wpływać w sposób pozytywny na kwestię sprzedaży towaru, a „reklamówki” oznaczone być powinny logiem bądź przynajmniej nazwą firmy. Drugim warunkiem jest to, aby materiały nie posiadały wartości handlowej – jest to zastrzeżenie mające na celu powstrzymanie możliwości obejścia opłat wynikających z podatku VAT.

Dodatkowo materiały te muszą być przesyłane nieodpłatnie przez dostawcę swoim odbiorcom, niezależnie od tego czy są oni osobami fizycznymi, czy też mają status przedsiębiorcy.