Zwolnienie z VAT importu małych przesyłek od 2018 r.

Chodzi o projekt ustawy z dnia 27 września 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Głównych celem projektowanych regulacji jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Propozycja zawiera ponad 50 uproszczeń, które mają sprawić, że w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat przynajmniej 3,8 mld zł. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest wprowadzenie kilku zmian w ustawie o podatku od towarów i usług.

Nowelizacja zawiera zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług przewidujące:

- zniesienie ograniczenia zwolnienia od VAT dla towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, przy małych przesyłkach do 22 euro, oraz rozszerzenie zwolnienia z VAT importu małych przesyłek do 22 euro również na sytuacje, gdy odbiorca znajduje się w innym państwie członkowskim,

- odstąpienie od wymagania odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie,

- skrócenie terminu, ze 150 do 120 dni, umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”, analogiczne zmiany dotyczą obowiązku po stronie dłużnika,

- zmniejszenie o połowę, tj. do 200 tys. zł, wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przez przedsiębiorców uczestniczących w systemie TAX FREE;

Rozszerzenie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, towary importowane z zagranicy, umieszczone w przesyłkach wysłanych bezpośrednio do odbiorcy w kraju i których łączna wartość w przesyłce nie przekracza 22 euro, nie podlegają opodatkowaniu. Zwolnienia nie stosuje się w stosunku do napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz perfum i wód toaletowych. Dotychczas zwolnienie nie przysługiwało również w stosunku do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, jednak zmiany przewidziane w projekcie ustawy przewidują rozciągnięcie zwolnienia również na towary importowane w ten sposób. Co więcej ministerialny projekt zakłada rozszerzenie w zakresie miejsca, w którym może znajdować się odbiorca przesyłki z towarami zwolnionymi z opodatkowania, na wszystkie państwa członkowskie UE.

Proponowane działania mają mieć, według ministerstwa, charakter prorozwojowy, obierając za cel wspieranie powstawania w kraju centrów dystrybucji i zagospodarowania rynku przesyłek kurierskich wykorzystujących w szczególności dobrze rozwiniętą w Polsce sieć kolejową.

Jak mówi uzasadnienie projektu, stosowanie zwolnienia z VAT przy tych przesyłkach umożliwi skuteczniejszą konkurencję z firmami dystrybucyjnymi przesyłki na rynkami unijnych. Uprościć to ma również postępowanie i czynności administracyjne przeprowadzane przez organy celne przy dokonywaniu odpraw tego typu przesyłek.

Uproszczenie procedury ubiegania się o zwrot podatku

Ustawa o podatku VAT upoważnia podatnika w pewnych przypadkach do otrzymania zwroty kwoty podatku naliczonego, a także do otrzymania go w terminie przyspieszonym. Dotychczas wymagane było do tego złożenie wraz z deklaracją odpowiedniego umotywowanego wniosku, jednak projekt ustawy przewiduje zniesienie tego obowiązku. Zwraca się w projekcie uwagę na zbyteczność składania odrębnego wniosku, z racji tego, że już deklaracja zawierająca niezbędne dane może zostać potraktowana jako wniosek oraz tego, że i tak niezależnie od jego uzasadnienia, wymagane jest zbadanie jego zasadności w postępowaniu sprawdzającym lub kontrolnym.

Skrócenie terminu na zastosowanie ,,ulgi na złe długi"

Funkcjonująca od kilku lat w nowej formule tzw. „ulga na złe długi” jest, jak wskazuje wnioskodawca, instrumentem bardzo chętnie wykorzystywanym przez podatników VAT. Wspiera ona zmniejszanie zatorów płatniczych i udrożnienie obrotu gospodarczego pomiędzy podatnikami podatku od towarów i usług (podatnikami VAT czynnymi). Celem upowszechnienia możliwości skorzystania przez wierzyciela, który nie otrzymał swojej należności, z tzw. „ulgi na złe długi”, ministerstwo proponuje skrócenie terminu na możliwość dokonania korekty przez wierzyciela.

Zaproponowane zmiany pozwolą na zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz związanego z nią podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaconych wierzytelności (które nie zostały także zbyte), od których terminu płatności upłynęło już 120 dni.

Analogicznie zaprojektowano zmiany po stronie dłużników polegające na skróceniu terminu ze 150 do 120 dni na dokonanie przez nich obowiązkowej korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury. Zmiany nakładają na dłużnika obowiązek dokonania takiej korekty, pozostawiając możliwość uniknięcia tego obowiązku w przypadku uregulowania należności odpowiednio w całości lub w części, lub gdy dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Jak zapewnia wnioskodawca, skrócenie terminu możliwości zastosowania ulgi po stronie wierzyciela wpłynie pozytywnie na jego kondycję finansową pośrednio uwalniając (wcześniej) dodatkowe środki finansowe. Natomiast w przypadku dłużnika skrócenie terminu spowoduje dodatkową mobilizację w spłacie wierzytelności, co w ostatecznym rozrachunku przełoży się na zmniejszenie zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym.