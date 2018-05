VAT od importu towarów zamówionych przez internet

Towary ze sklepu internetowego z Chin a podatek VAT

W związku z problemem opodatkowania podatkiem VAT przesyłek zamawianych za pośrednictwem sklepu internetowego Aliexpress, jeden z posłów wystąpił 3 kwietnia 2018 r. z interpelacją poselską do Ministra Finansów dotyczącą zwalniania z opodatkowania VAT takich przesyłek.

Minister Finansów odpowiedział, że zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o VAT "(...) zwolniony jest import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza równowartości 22 euro.

Zwolnienie to nie ma jednak zastosowania do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego (art. 51 ust. 3 ustawy o VAT). Zatem w przypadku importu towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego zakupionych przez Internet, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, bez względu na wartość towaru - czyli już od 0,01 PLN.

Zdaniem Ministra Finansów przepis ten oznacza, że "(...) każdy kto dokonuje importu towarów poprzez zamówienia towarów, niezależnie od formy dokonania tego zamówienia (np. zamówienie pisemne, elektroniczne - Internet, telefoniczne, polecenie czy dyspozycja), umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy, staje się podatnikiem z tytułu importu towarów i nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy VAT."

Art. 51 ustawy o VAT stanowi implementację do polskiej ustawy o podatku od towarów i usług - art. 23 dyrektywy Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określającej zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE, w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów (Dz. Urz. UE L 292 z 10.11.2009, str. 5). ‘

Konkurencyjność firm unijnych i firm z krajów trzecich

Minister Finansów argumentował taką interpretacje przepisów dobrem przedsiębiorców państw członkowskich:

,,Przyjęte przez Polskę rozwiązanie (podobnie jak np. we Francji) tj. wyłączenie z przedmiotowego zwolnienia przesyłek przywożonych do Polski w drodze zamówienia wysyłkowego ma na celu zapobieganie nadużyciom i zakłóceniu konkurencyjności pomiędzy firmami unijnymi a firmami z krajów trzecich dokonującymi sprzedaży wysyłkowej oraz zapobieganie relokacji działalności gospodarczej poza UE celem uzyskania korzyści wynikających ze zwolnienia dotyczącego importu małych przesyłek. ‘’

Prezenty o wartości do 45 euro

Poza tym Ministerstwo wyjaśniło też kwestię opodatkowania innych nieodpłatnych przesyłek, określanych przez nadawcę ,,prezentem”:

,,Odnosząc się do kwestii tzw. "prezentów" o wartości do 45 euro wyjaśniam, że w przypadku zakupów towarów dokonanych w sklepie internetowym, które są następnie importowane do Polski, nie ma zastosowania przepis art. 52 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z tym przepisem zwolniony jest od podatku VAT import towarów umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczony do osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione warunki:

1) ilość i rodzaj nie wskazuje na ich przeznaczenia handlowe;

2) odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia opłat na rzecz nabywcy w związku z otrzymaniem przesyłki;

3) przesyłki mają charakter okazjonalny.

Zatem muszą być spełnione określone przepisami warunki, aby przysługiwało prawo do zwolnienia z podatku VAT. Samo wskazanie na przesyłce „gift”, „prezent” nie uprawnia jeszcze do takiego zwolnienia.’’

Zwolnienia celne przesyłek o niewielkiej wartości

Zgodnie z artykułem 24 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego system zwolnień wspólnotowych podatnik może skorzystać ze zwolnienia z należności celnych w przypadku przesyłek o niewielkiej wartości. Zwolnionymi z należności celnych przywozowych mają być przesyłki wysyłane z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się na terenie Unii Europejskiej, których wartość rzeczywista nie przekracza 150 EUR na przesyłkę.

Zwolnienia, o którym mowa nie stosuje się do:

napojów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu lub wyrobów tytoniowych.

Towary w małych ilościach o charakterze niehandlowym, wysyłane z państwa trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej, mieszkającej na obszarze celnym Unii Europejskiej, są zwolnione z należności celnych przywozowych do równowartości 45 euro.

Za przywóz o charakterze niehandlowym uważa się przywóz przesyłek, które jednocześnie:

- mają charakter okazjonalny,

- zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe;

- są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

Zwolnienie, o którym mowa, ograniczone jest na jedną przesyłkę do ilości podanych dla każdego z poniżej wyszczególnionych towarów:

a) wyroby tytoniowe:

• 50 papierosów, lub

• 25 cygaretek (cygar o maksymalnej wadze 3 gramów sztuka), lub

• 10 cygar, lub

• 50 gramów tytoniu do palenia,

lub proporcjonalny asortyment tych różnych produktów w zestawie;

b) alkohol i napoje alkoholowe:

• napoje destylowane i spirytusowe o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 22 % objętości; nieskażony alkohol etylowy o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 80 % objętości: 1 litr, lub

• napoje destylowane i spirytusowe, i koktajlowe na bazie wina lub alkoholu, o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 22 % objętości; wina musujące, wina likierowe: 1 litr lub proporcjonalne ilości wyżej wymienionych wyrobów w zestawie i

• wina niemusujące: 2 litry;

c) perfumy: 50 gramów, lub

wody toaletowe: 0,25 litra.

Zgłoszenie towarów do odprawy celnej

Minister Finansów przytoczył również procedurę zgłaszania towarów nabywanych wysyłkowo z zagranicy do odprawy celnej:

"W przypadku przywozu towarów z krajów trzecich (importu) zasadą jest, że to zgłaszający przedstawia towar do odprawy organom celnym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Także zgłaszający w składanym zgłoszeniu celnym dokonuje wyliczenia należności celnych i/lub podatkowych, jeżeli takie należności występują. Osoba składająca zgłoszenie (zgłaszający) sporządza je w oparciu o dokumentację towarzyszącą przesyłce (np. faktura). Jeżeli z dokumentów dołączonych do przesyłki wynika, że jest to towar pochodzący ze sprzedaży wysyłkowej, zgłoszenie w formie pisemnej (elektroniczne) powinno być dokonane i VAT wyliczony i zapłacony.

Zgłoszenia celne podlegają weryfikacji organów celnych. Dokonywana ona jest na podstawie analizy ryzyka. W związku z powyższym, organy celne nie dokonują weryfikacji 100% zgłoszeń pisemnych (elektronicznych), jak również nie weryfikują 100% zgłoszeń dokonywanych w innej formie (ustnych). Jeżeli w wyniku kontroli przesyłki funkcjonariusz służby celno-skarbowej stwierdzi nieprawidłowości rozpoczyna się procedura mająca doprowadzić do stanu zgodnego z prawem, tj. do zapłaty należności celno-podatkowych.’’

W praktyce sytuacja kształtuje się w taki sposób, że tylko część przesyłek podlega kontroli celnej, jest to spowodowane przede wszystkim fizycznymi możliwościami obsługi celnej przywozowych towarów. Co za tym idzie, tylko część paczek zostanie opodatkowana i oclona, może się więc zdarzyć, że towary, których wartość przekracza 150 euro, zostaną pominięte przez celników i opłata nie zostanie nałożona, mimo że zgodnie z przepisami opłata się należy.