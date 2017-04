Czy motocykl może być jednorazowo amortyzowany?

Czy motocykl to samochód osobowy?

W myśl art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2032 ze zm.) podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

W konsekwencji mali podatnicy co do zasady mają prawo dokonywać jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 KŚT, wyjątek stanowią tutaj samochody osobowe.

Aby odpowiedzieć na pytanie czy motocykl to samochód osobowy należy przeanalizować definicję samochodu osobowego.

Zgodnie z art. 5 pkt 19a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych samochodem osobowym jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkami wskazanymi w ustawie.

Natomiast w myśl przepisów prawa o ruchu drogowym pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Natomiast motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

Analizując powyższe należy stwierdzić, że motocykl wypełnia znamiona pojazdu samochodowego, o którym mowa w definicji samochodu osobowego.

Czy możliwa jest jednorazowa amortyzacja?

Na uwagę zasługuje fakt, że w treści art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym regulującego kwestie jednorazowej amortyzacji posłużono się definicją samochodu osobowego, a nie symbolem KŚT. Powyższe prowadzi do wniosku, że wyłączone z jednorazowej amortyzacji są środki trwałe mieszczące się w definicji samochodu osobowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji motocykl – nie może być jednorazowo amortyzowany – bowiem spełnia przesłanki uznania go za samochód osobowy w rozumieniu analizowanej ustawy.

