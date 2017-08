Amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych

Fabrycznie nowe środki trwałe

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia fabrycznie nowych środków trwałych, zatem należy odnieść się do innych źródeł. Słownik języka polskiego określa, że “nowy” oznacza – dopiero co zrobiony, nie używany, nie zniszczony, niedawno nabyty, świeżo powstały, świeżo założony. Za fabrycznie nowe środki trwałe można również uznać nabyte od innych zbywców, w przypadku gdy uprzednio nie były używane (eksploatowane).

Amortyzacja

W znowelizowanym art. 22k ustawy o PIT dodano ust. 14-21. Zgodnie z nimi podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji ŚT oraz WNiP, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

W ten sposób nie mogą być amortyzowane np. nieruchomości (budynki i budowle) oraz środki transportu.

Ponadto w przypadku wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, spełniającego określone warunki, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonaną wpłatę do wysokości kwoty 100 000 zł.

Te warunki, o których mowa to :

wartość początkowa jednego fabrycznie nowego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł lub łączna wartość początkowa kilku fabrycznie nowych środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

Kwotę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego pomniejsza się o wysokość zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wpłaty na poczet nabycia środka trwałego. Odpowiedniego pomniejszenia dokonujemy, gdy mamy do czynienia z kilkoma fabrycznie nowymi środkami trwałymi.

Bardzo istotnym jest, że jeśli w związku z nabyciem fabrycznie nowego środka trwałego podatnik ma prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego z pomocy de minimis (art. 22k ust.7) i według nowego sposobu amortyzacji (art. 22k ust. 14), to dokonuje on odpisu amortyzacyjnego na podstawie jednego wybranego przez siebie sposobu. W zależności od sposobu amortyzacji podatnika w skali roku będzie obowiązywał limit 50 000 EUR lub 100 000 PLN.