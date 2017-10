Wyższy limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od 2018 r.

Zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przyjęty przez rząd 2 października 2017 r. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Obecnie na podstawie przepisów ustaw o podatkach dochodowych podatnicy mają możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnej i prawnej, których wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł. Umożliwia to jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie takich środków do kosztów uzyskania przychodu. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów limit ten nie był aktualizowany od kilkunastu lat, zaś w tym czasie skumulowany poziom inflacji wyniósł około 42 proc.

W przyjętej przez rząd aktualnej wersji projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych przewidziano zwiększenie tego limitu do 10 tys. zł., co zdaniem resortu finansów powinno stanowić zachętę dla mniejszych firm do wzrostu wydatków na inwestycje.

W uzasadnieniu do projektu czytamy bowiem, że „podwyższenie kwoty do wysokości 10 tys. zł, tj. powyżej czynnika inflacji, stanowić będzie formę dodatkowej zachęty do zwiększenia wydatków inwestycyjnych, która w głównym stopniu powinna oddziaływać na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa”.

Przypomnijmy, że do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych uprawnione są dwie grupy podmiotów. Pierwszą z nich są podatnicy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej (poza pewnymi wyjątkami) oraz tzw. mali podatnicy. Ponadto, prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji przysługuje także każdemu podatnikowi PIT i CIT, u którego nakłady na środki trwałe w danym roku podatkowym wyniosły co najmniej 10 tys. zł i nie przekroczyły 100 tys. zł.