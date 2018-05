Księgowość > Rachunkowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Amortyzacja > Amortyzacja składników majątkowych otrzymanych w spadku lub darowiźnie

Amortyzacja składników majątkowych otrzymanych w spadku lub darowiźnie

Projekt nowelizacji ustawy o PIT, która pozwoli podatnikom amortyzować otrzymane w spadku lub darowiźnie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co od 1 stycznia nie jest możliwe, nadal jest na etapie prac legislacyjnych. Ustawodawca zamierza przywrócić stan prawny sprzed 1 stycznia 2018 r., aczkolwiek, jak zauważa ekspert Grant Thornton, kształt nowych przepisów znów będzie rodził pytania co do ich wykładni.