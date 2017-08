Jakie podmioty mają obowiązek sporządzenia inwentarza?

Kiedy musimy sporządzać inwentarz?

Inwentarz stanowi wykaz aktywów i pasywów danego podmiotu służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ustawodawca w art. 19 ustawy o rachunkowości wskazuje jedną sytuację kiedy podmiot ma obowiązek sporządzić inwentarz. Jest to sytuacja kiedy podmiot wcześniej nie prowadził ksiąg rachunkowych w sposób określony w ustawie.

Dla innych podmiotów funkcję inwentarza spełniają zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Kiedy nie musimy prowadzić ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości?

Z punktu widzenia obowiązku sporządzenia inwentarza jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ kiedy dany podmiot początkowo jest zwolniony z tego obowiązku a potem go nabywa, wówczas musi sporządzić inwentarz. Zgodnie bowiem z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż 2 000 000 euro w walucie polskiej, wówczas mogą one prowadzić uproszczoną ewidencję operacji gospodarczych, czyli księgę przychodów i rozchodów, której nie dotyczą przepisy ustawy o rachunkowości.

Warto także zaznaczyć, że powyższe zwolnienie nie dotyczy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, więc są one zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

A zatem w sytuacji, gdy wspólnikiem w spółce jawnej jest np. spółka z.o.o., wówczas pomimo przychodu poniżej limitu wskazanego w przepisie będzie ona zobowiązana stosować przepisy ustawy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku spółek partnerskich nie pojawi się taki problem, ponieważ zgodnie z art. 87 Kodeksu spółek handlowych wspólnikami w niej mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

Jeżeli podmioty wskazane w art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości przekroczą wskazany w ustawie limit przychodów, wówczas będą zobowiązane stosować się do przepisów ustawy o rachunkowości, czyli prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z jej przepisami oraz sporządzić inwentarz. Wówczas księgi rachunkowe należy otworzyć na podstawie sporządzonego inwentarza.

Jakie są obowiązki po przejściu podmiotu na prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Pierwszą czynnością jaką musi podjąć taki podmiot jest zamknięcie księgi przychodów i rozchodów i sporządzenie inwentarza. Potem otwiera księgę rachunkową oraz opracowuje politykę rachunkowości, a następnie musi zaktualizować dane o rodzaju prowadzonej ewidencji rachunkowej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub poprzez złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizującego NIP-2.