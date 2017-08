Zasady poprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ustawodawca w regulacjach prawnych zawartych w ustawie o rachunkowości wskazuje w jaki sposób powinny być prowadzone księgi rachunkowe. Z punktu widzenia podmiotu zobowiązanego do ich prowadzenia jest to bardzo ważne, ponieważ prowadzenie ich w sposób niezgodny z prawem naraża go na sankcje. Jak powinny być prowadzone księgi rachunkowe?