Wynagrodzenie członka zarządu (na podstawie aktu powołania) w księgach rachunkowych

Opis stanu faktycznego

W Polsce została założona jednoosobowa spółka z o.o. ze 100 % kapitałem szwedzkim, której wspólnikiem jest rezydent ze Szwecji. Na podstawie NZW podpisanej samodzielnie przez wspólnika, zostało mu przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa. Dodatkowo Prezes zarządza firmą z terytorium Szwecji.

Regulacje dotyczące powołania

Jedną z form wyboru członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest powołanie go w drodze uchwały wspólników. Stanie się tak tylko wtedy, gdy umowa spółki nie będzie zawierać innych postanowień w tym przedmiocie.

Powołanie Członka Zarządu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, tworzy stosunek organizacyjny, jaki powstaje pomiędzy daną osobą a spółką. W sytuacji jednoosobowego zarządu w spółce z o.o. podjęcie uchwały o wypłacie wynagrodzenia powinna mieć formę aktu notarialnego (art. 210 § 2 K.s.h).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że pomiędzy spółką z o.o. a Członkiem Zarządu może powstać równolegle stosunek prawny oparty na przepisach Kodeksu pracy albo Kodeksu cywilnego.

Rejestracja powołania w księgach

Wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnienia przez nich funkcji Zarządu na podstawie powołania, zalicza się do kosztów działalności operacyjnej i księguje na koncie 40 – 4 „Wynagrodzenia” i/lub koncie 55 „Koszty zarządu”. Rozrachunki z tytułu pobieranych przez Członków Zarządu wynagrodzeń ujmuje się, podobnie jak rozrachunki pracowników etatowych, na koncie 23-0 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.

Naliczone wynagrodzenie brutto Członka Zarządu ujmuje się w księgach, zapisem:

Wn konto 40-4 „Wynagrodzenia” lub 55 „Koszty zarządu”,

„Wynagrodzenia” lub 55 „Koszty zarządu”, Ma konto 23-0 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.

W przypadku ewidencji księgowej kosztów równocześnie na kontach zespołu 4 oraz 5 księgowaniu jak wyżej będzie towarzyszyć zapis równoległy:

Wn konto 55 „Koszty zarządu”,

„Koszty zarządu”, Ma konto 49 „Rozliczenie kosztów”.

Wyliczoną zaliczkę na podatek dochodowy ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

Wn konto 23-0 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,

„Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”.

Bilansowe i podatkowe podejście do kosztów z tytułu powołania

Dla celów bilansowych wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnionej funkcji na podstawie aktu powołania, zaliczane są zgodnie z zasadą memoriału, do kosztów okresu, którego dotyczą, niezależnie od terminu zapłaty tych wynagrodzeń. Dlatego bez znaczenia pozostaje data wypłaty lub postawienia tego wynagrodzenia do dyspozycji Członka Zarządu.

Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa przedmiotowego wynagrodzenia rozpatrywana z punktu widzenia podatku dochodowego. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynagrodzenie to będzie możliwe do ujęcia w kosztach podatkowych dopiero w momencie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji Panu Prezesowi.

Autor: Joanna Sadowska, Menadżer, Outsourcing kadr i płac w Grant Thornton