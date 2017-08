Nowoczesny księgowy i technologia

Organizacja pracy księgowego

Laik widzący kalendarz księgowego na ścianie może się przestraszyć, co 3-4 dzień zaznaczony jest wielkim czerwonym kółkiem i oznacza termin, który trzeba dochować. Tutaj nie ma pobłażliwości, księgowi wiedzą, że jak nie dotrzymają któregoś z terminów to będzie się to wiązało z jeszcze większą ilością pracy. Trzeba będzie złożyć korektę, czasem napisać oświadczenie, przedstawić wyjaśnienie, a w skrajnych przypadkach zapłacić karę do urzędu za opóźnienie. Terminy wynikają z przepisów i nie mamy na nie wpływu.

Budowanie relacji z Klientem

Praca księgowego uzależniona jest także od współpracy z przedsiębiorcami. Dopóki przedsiębiorcy nie dostarczą pełnej dokumentacji swoich kosztów dotąd księgowy nie może w pełni pracować i zamknąć miesiąca księgowego. Dużo zależy więc od organizacji i obowiązkowości klientów danego księgowego, a także wypracowanych zasad współpracy i zbudowanej relacji pomiędzy księgowym a przedsiębiorcą.

Co jeszcze pomoże w organizacji pracy księgowego? Zobaczcie film, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem i wnioskami:

Program dla biur rachunkowych

W połączeniu obu elementów, czyli zachowaniu terminów i zbudowaniu idealnej współpracy z przedsiębiorcami pomaga księgowym technologia.

Po pierwsze technologia przyspiesza pracę - programy księgowe często są połączone z programami do fakturowania lub pozwalają importować gotowe pliki z fakturami. Rozwiązanie to sprawia, że faktury przychodowe przedsiębiorcy zaksięgowane są automatycznie. Dokumenty kosztowe z kolei dołączone w formie zdjęć lub plików pdf mogą zostać zmienione na pliki cyfrowe bez konieczności ręcznego przepisywania danych z faktur do systemu przez księgowego.

Po drugie technologia usprawnia współpracę księgowego i przedsiębiorcy - księgowy może dzisiaj udostępnić swoim klientom wiele kanałów przesyłania dokumentów. Faktury kosztowe często przedsiębiorcy otrzymują mailem, który mogą łatwo przekazać do księgowego. Przesyłanie dokumentów ułatwi również dysk w chmurze, na który na bieżąco przedsiębiorca może przesyłać dokumenty. Księgowy do wyboru ma również gotowe narzędzia, za pomocą których przedsiębiorca robi zdjęcie faktury a dokument automatycznie zostaje wprowadzony do programu księgowego.

Można powiedzieć, że technologia pomaga przedsiębiorcom terminowo przesyłać dokumenty kosztowe, to z kolei pozwala księgowemu rozłożyć pracę równomiernie w trakcie miesiąca.

