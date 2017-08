Nowoczesny księgowy i technologia

Komfort pracy księgowego w dużej mierze zależy od organizacji czasu pracy. W tym zawodzie, jak w żadnym, uzależnieni jesteśmy od kalendarza, do którego trzeba się wpasować. Miesiąc księgowego trwa do 25 dnia miesiąca. Pojawia się pytanie: jak sensownie go poukładać, żeby mieć wystarczającą ilość czasu dla klientów, dla rodziny i siebie? Odpowiadamy na nie w artykule na podstawie doświadczeń księgowych.