Nowy standard rachunkowości MSSF 16 Leasing od 2019 roku – jak przygotować się do zmian

Choć może się to wydawać kolejnym utrudnieniem rachunkowym, to MSSF 16 Leasing jest efektem współpracy Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Amerykańskiej Rady Standardów Rachunkowości Finansowej. Celem wspomnianych organizacji była optymalizacja i zniwelowanie różnic w obszarze leasingu operacyjnego i finansowego różnych krajów.

Nowy standard wpłynie na sprawozdania leasingobiorców, w zakresie ujmowania umów leasingowych w księgach. Każdy leasing, łącznie z operacyjnym, będzie traktowany jako umowa leasingu finansowego (z wyjątkami opisanymi w standardzie). Spowoduje to, że bilans organizacji będzie wykazywał nowe aktywa w bilansach spółek. Innymi słowy – umowa leasingu przestanie być kosztem, stanie się zobowiązaniem wykazywanym po stronie aktywów organizacji.

Problem z nieruchomościami

Problem zmiany księgowania dotknie również przedsiębiorstw i organizacji leasingujących nieruchomości, zarówno własne jak i wynajmowane. Oznacza to, że firmy które leasingują powierzchnie będą musiały inaczej wykazywać umowy leasingu operacyjnego. I tutaj z pomocą przychodzi SAP z rozwiązaniem RE-FX. Pomimo tego, że moduł zadomowił się na rynku już 10 lat temu, producent nie przeoczył tak istotnej zmiany biznesowej i w wrześniu 2016 roku wydał nową notę, pokrywającą MSSF 16 Leasing przy wykorzystaniu RE-FX. Dodatkowa funkcjonalność zawarta w rozwiązaniu pozwala na połączenie obiektu z środkiem trwałym co spełnia wymagania księgowe. Zautomatyzowane księgowanie pozwala przy wykonaniu jednej operacji na prowadzenie rachunków wg standardów MSSF, US GAAP, oraz regulacji krajowych.

- Warto podkreślić, że SAP wykorzystał istniejący system do ewidencji i wyceny nieruchomości i wzbogacił go o specyfikę umów leasingowych wynikającą z MSSF 16. Zatem Klienci SAP mogą z zaufaniem podchodzić do tego rozwiązania.- komentuje Maciej Kwasiborski, ekspert w obszarze finansów w SAP Polska.

- Usprawnienie polega na tym, że mamy jedno księgowanie raty leasingowej, podział płatności na część kapitałową, odsetkową, a wyliczenie amortyzacji widzimy z poziomu umowy. Warto zauważyć, że wszystkie firmy, które są zobowiązane do publikowania wyników zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zostają zobowiązane tą formą zmiany działań rachunkowych. Ważna jest tutaj także metoda przejścia na nowy standard. Jeżeli przejście na nowy standard będzie przypadało na okres trwania umowy, standard RE-FX dostarcza możliwość zastosowania różnych metodyk, między innymi metody w pełni retrospektywnej, która charakteryzujące się porównaniem przepływów finansowych do roku poprzedniego. RE-FX symuluje je tak, jakby nowy standard był stosowany od początku obowiązywania umowy leasingu. Inne ujęcie, to tzw. częściowo retrospektywne skutkujące: ujęciem korekty kapitałów własnych na dzień pierwszego zastosowania standardu albo ustaleniem wartości prawa do wykorzystania aktywa jako sumy przyszłych płatności zdyskontowanych o krańcową stopę leasingu - mówi Krzysztof Kitajgrodzki, Senior Consultant w zespole finansów i systemów analitycznych Hicron.

Czy RE-FX to przyszłościowe rozwiązanie?

Można zadać sobie pytanie: po co kupować cały moduł RE-FX, jeżeli zależy nam tylko na dodatkowych księgowaniach umów leasingowych? Warto wiedzieć, że SAP Flexible Real Estate Management to nie tylko umowy leasingowe, ale także całe mnóstwo atrakcyjnych funkcjonalności, które przydadzą się do kolejnej fazy rozwoju własnej organizacji: