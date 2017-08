Nakłady na przyłącza do budynków - czy są to środki trwałe?

Środki trwałe

Środki trwałe w polskich przepisach podatkowych i rachunkowych definiowane są jako składniki rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa, trwałe bądź też zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Posiadać one muszą określone cechy, do których należą:

- długi czas ich używania, przy czym podkreśla się, iż powinien on wynosić powyżej roku,

- postać rzeczowa (co oznacza, iż nie mogą stanowić one wartości niematerialnych czy też prawnych),

- muszą nadawać się do użytkowania oraz być używane na potrzeby i w ramach przedsiębiorstwa.

Środki trwałe to tak zwane trwałe aktywa. Należą do nich, dla przykładu nieruchomości, maszyny i urządzenia służące do wykonywania określonej działalności, środki transportu czy też inwentarz żywy. Środki trwałe podlegają amortyzacji, będącej odzwierciedleniem ich zużycia. Stanowi ona koszt danego przedsiębiorstwa i podlega comiesięcznym rozliczeniom.

Przyłącza do budynków jako środki trwałe?

Przyłącza do budynków to element sieci służący do przyłączenia instalacji odbiorczej. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami nie spełniają one wymogów, na podstawie których można byłoby je zaliczyć do środków trwałych. Przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz energetyczne nie są kompletnym urządzeniem – aby spełniały swoje zadanie należy podłączyć je do sieci – czy to wodno-kanalizacyjnej, czy też energetycznej. Ponadto odnotować trzeba, iż po wybudowaniu zostają one przekazywane w sposób nieodpłatny zakładom wodociągowym czy też energetycznym, co oznacza, iż nie można ich kwalifikować jako własności podatnika, ani nie podlegają jego kontroli.

Jak zakwalifikować nakłady na przyłącza do budynków?

Wydatki, które zostały poniesione w związku z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz energetycznych do budynków nie mogą zostać zakwalifikowane także jako koszt wytworzenia budynku stanowiący o jego wartości początkowej, bowiem przyłącza nie zostały ujęte w Klasyfikacji Środków Trwałych jako wyposażenie budynku – w owym enumeratywnym katalogu znajdują się dla przykładu wszelkiego rodzaju instalacje, które wbudowane zostały w konstrukcję budynku na stałe, na przykład sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe, czy też te elementy wyposażenia budynku, które zostały przytwierdzone na stałe, dla przykładu wymurowane meble. Ponadto nie istnieje możliwość zakwalifikowania przyłączy jako obiektów pomocniczych, mających umożliwić obsługę danego budynku, jak na przykład chodnik, dojazd do budynku, jego ogrodzenie, studnie.

W związku z tym, że wydatki poniesione na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych nie stanowią wydatków związanych z podstawową działalnością operacyjną jednostki, kwalifikować należy je jako pozostałe koszty operacyjne.