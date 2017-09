Czym są środki trwałe i jak je rozliczać?

Czym są środki trwałe?

reklama reklama

Środkami trwałymi będą wszystkie:

- budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

- maszyny, urządzenia i środki transportu,

- inne przedmioty

stanowiące własność lub współwłasność podatnika, które zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie i są kompletne i zdatne do użytku w dniu przekazania ich do użytkowania a ich przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Dodatkowo składniki te muszą być wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla składników majątku, których wartość przekracza 3500 zł lub okres przewidywanego użytkowania przekracza rok, należy prowadzić dodatkową ewidencję środków trwałych. W ewidencji należy wykazać wartość początkową środka trwałego oraz dokonywane bieżące odpisy amortyzacji.

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja polega na zaliczanie środków trwałych do kosztów uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne. Rozpoczyna się ją od miesiąca następnego po miesiącu, w którym podatnik zaliczył składnik majątku do ewidencji środków trwałych. Odpisów dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego w oparciu o roczną stawkę określoną w klasyfikacji środków trwałych.

Dodatkowo w ramach pomocy de minimis, mali podatnicy oraz przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, mają prawo skorzystać z jednorazowej amortyzacji do limitu 50 tys. euro. Jednorazową amortyzacją mogą zostać objęte środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączaniem pojazdów osobowych.

Planowane zmiany od 2018 roku

Zgodnie z obowiązującym art. 22d ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych w przypadku, gdy składnik majątku o którym mowa w art. 22a i 22b, nie przekracza wartości 3 500 zł, wówczas wydatki poniesione na nabycie tych składników majątku mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Polecamy: Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury (książka)

Brak aktualizacji tej kwoty w ostatnich latach, stał się uzasadnieniem w projekcie ustawy o zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 6 lipca 2017 r, w którym zaproponowano podniesienie limitu z 3 500 zł do kwoty 5 000 zł.

Czym są środki trwałe i jak je rozliczać? Odpowiada doradca podatkowy:

Autor: Piotr Ciszewski, Infakt