Koszt rozbiórki w wartości początkowej budynku

Nieruchomość jako środek trwały

Nieruchomość definiuje się jako część powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności, bądź też jako budynki związane z gruntem w sposób trwały lub ich części, o ile zgodnie z przepisami szczególnymi stanowią one odrębny od gruntu przedmiot własności. Do nieruchomości zaliczyć należy także te urządzenia, które są związane z gruntem w sposób trwały, a także rośliny od chwili ich zasadzenia.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości nieruchomości definiowane są jeszcze szerzej. Należą do nich bowiem:

- grunty;

- prawa użytkowania wieczystego gruntów;

- budowle i budynki;

- lokale będące odrębną własnością;

- spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego;

- spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego.

Wybudowane nieruchomości zaliczane mogą zostać jako środek trwały przedsiębiorstwa po spełnieniu w sposób kumulatywny następujących warunków:

- muszą być one kompletne i zdatne do użytkowania w momencie przyjęcia do używania;

- mają być przeznaczone na własne potrzeby jednostki bądź do oddania w użytkowanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze;

- okres, w którym przewiduje się używanie danej nieruchomości ma być dłuższy niż rok.

Wartość początkowa nieruchomości

Przepisy rachunkowe określają, w jaki sposób ustala się wartość wprowadzanego środka trwałego. Co do zasady, należy dokonywać wyceny na podstawie ceny nabycia. Uwzględnieniu jednak podlegają koszta dodatkowe związane zakupem lokalu. Są to dla przykładu:

- podatek od czynności cywilnoprawnych;

- podatek VAT, który nie podlegać będzie odliczeniu;

- podatek należy od ustanowienia hipoteki, o ile zakup lokalu został dokonany na kredyt podlegający zabezpieczeniu hipoteką;

- opłaty powiązane z usługami notarialnymi;

- opłaty za wpisy w księgach wieczystych;

- opłaty sądowe związane z wpisami w księgach;

- koszty związane z korzystaniem z usług pośrednika przy sprzedaży/kupnie nieruchomości;

- koszty związane ze skorzystaniem z kredytu;

- koszty ubezpieczenia, o ile jest ono warunkiem koniecznym stawianym przez bank;

- koszty związane ze skorzystaniem z usług rzeczoznawcy.

Koszt rozbiórki jako element wartości początkowej

Jak już było wspominane, jako wartość początkową środków trwałych w przypadku ich wytworzenia przyjmuje się koszt, jaki poniósł podatnik w związku z owym wytworzeniem. Definiuje się go jako wartość ważoną w cenie nabycia, środków które zostały zużyte do wytworzenia owych środków trwałych. Mogą to być rzeczowe składniki majątku, czy też koszt usług, z których podatnik korzystał, koszty wynagrodzeń za pracę, czy też inne koszty, które podlegać mogą pod pojęcie wartości wytworzenie środków trwałych. Nie należy brać jednak pod uwagę wartości, jaką stanowi praca wykonywana osobiście przez podatnika, jego małżonka oraz małoletnich dzieci, a także kosztów powiązanych z ogólnym zarządem, sprzedaży, czy też kosztów operacyjnych i finansowych.

W związku z powyższym należy przyjąć, iż koszty poniesione w związku z rozbiórką budynku czy też uporządkowaniem terenu należy uznać za koszty wytworzenia nowego budynku, co sprawia, iż jego wartość początkowa uznawana jest za większą. Znajduje to potwierdzenie w stanowisku Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2010 r., ITPB1/415-824a/09/DP, zgodnie z którą "na wartość początkową środka trwałego składają się wszystkie koszty poniesione w związku z budową środków trwałych, a zatem mogą to być koszty likwidacji – rozbiórki środków trwałych, w związku z prowadzoną inwestycją".