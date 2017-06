Księgowy staje się kluczowym partnerem w biznesie

W ciągu ostatnich lat zawód księgowego ewoluował w kierunku doradztwa biznesowego. Firmy nie postrzegają już działu finansowego wyłącznie przez pryzmat mechanicznych czynności, takich jak wyliczenia podatków, ale przede wszystkim jako istotne źródło informacji stanowiące podstawę do analizy kondycji firmy. Dzisiaj księgowy to profesjonalista, który jako partner w biznesie wspiera podejmowanie kluczowych decyzji w przedsiębiorstwie.

Ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek, przedsiębiorcy oczekują od księgowych nie tylko usług finansowych, ale także bieżącej pomocy doradczej, uporządkowania dokumentów na wypadek kontroli skarbowej, a także wglądu w swoje dokumenty czy rozliczenia z każdego miejsca na świecie.

- Zadania księgowości przesuwają się w kierunku doradztwa gospodarczego. To właśnie księgowi stanowią gwarancję prowadzenia bezpiecznego biznesu i przygotowują do kontroli skarbowej, odpowiadają za procesy związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK) czy e-kontrolami – podkreśla Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage w Polsce.

Automatyzacja pracy w księgowości to znak czasów. Dziś od księgowych wymaga się nie tylko wszechstronnej wiedzy, ale także umiejętności dopasowania do sytuacji. Z tego względu powszechna digitalizacja wymusiła na rynku pojawienie się narzędzi, które usprawniają i przyspieszają realizację wielu procesów biznesowych. W ten sposób zwiększa się wydajność pracowników, a działania są bardziej zoptymalizowane, na przykład dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów czy integratorom do wyciągów bankowych. Dzisiaj to właśnie księgowość korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań, które są potrzebne każdemu pracownikowi zajmującemu się finansami w wykonywaniu codziennej pracy.

- Zawód księgowego już dawno przestał być kojarzony ze stosem papierów i kalkulatorem. Coraz częściej na stanowiskach związanych z finansami zasiadają młode, dynamiczne osoby, dla których nowinki technologiczne to naturalne środowisko pracy. Coraz częściej korzystają z narzędzi, które rejestrują wpływy, śledzą wydatki i dają dostęp do kont poprzez wykorzystanie intuicyjnych funkcji – dodaje Piotr Ciski.