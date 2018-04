Jak księgowi oceniają najnowsze zmiany w prawie?

Ulga na start największym plusem

Ankietowani przez inFakt księgowi wskazali, że to ulga na start jest najkorzystniejszą dla przedsiębiorców zmianą prawną w 2018 roku. Odpowiedziało tak 41% badanych. Na możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji wskazało 33% badanych. Obowiązek składania JPK jako pozytywny dla swoich klientów wskazał co czwarty księgowy.

Co księgowi mówią na temat ulgi na start i działalności bez rejestracji?

Zdaniem księgowych ulga na start może przede wszystkim zachęcać do zakładania nowych działalności gospodarczych oraz pozwolić na zminimalizowanie początkowych kosztów jej prowadzenia. Oto przegląd przykładowych opinii:

Ulga na start pozwala zmniejszyć początkowe koszty uruchomienia biznesu, które i tak są w niektórych branżach bardzo wysokie. Jest to okres, w którym można wypracować podstawowe przychody i stopniowo zarobić na większe wydatki.

Ulga na start pozwoli przedsiębiorcom rozkręcić firmę bez konieczności płacenia natychmiastowych danin ze środków własnych.

Działalność bez rejestracji to wielkie udogodnienie dla osób, które chciałyby samodzielnie zarabiać – dzięki temu mogą zacząć, nie otwierając od razu działalności, a także dla osób, które chcą po prostu dorobić do domowego budżetu.

Split Payment największym utrudnieniem

Zdecydowanie najwięcej księgowych wskazało na Split Payment jako na najpoważniejsze utrudnienie dla przedsiębiorców. – Mechanizm Split Payment, czyli podzielonej płatności, ma w założeniu ustawodawcy pomóc w walce z wyłudzeniami VAT – mówi Magda Sławińska-Rzemek, doradca podatkowy w firmie inFakt oferującej nowoczesne rozwiązania księgowe. – Przy jego zastosowaniu pojawiają się ograniczenia dotyczące korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT. W ten sposób zapewne zostanie ograniczona liczba tzw. „znikających podatników”, którzy mieli na celu wyłącznie wyłudzanie VAT.

W praktyce Split Payment będzie wyglądał następująco: osoba, która płaci za fakturę będzie decydować, czy skorzystać z tego mechanizmu, czy też nie. Jeżeli go zastosuje, to na konto rozliczeniowe sprzedawcy trafi wyłącznie kwota netto z faktury. Kwota VAT trafi na konto VAT. Oznacza to, że przedsiębiorca środkami z tego drugiego konta będzie mógł zapłacić tylko VAT – czy to do urzędu, czy to wynikający z innej faktury. Na inną możliwość wykorzystania tej kwoty będzie musiał uzyskać zgodę naczelnika urzędu skarbowego.

Kiedy warto skorzystać z tego rozwiązania? – Na pewno w przypadku, jeżeli mamy wątpliwości co do rzetelności kontrahenta, kwota VAT do zapłaty wynikająca z faktury jest znaczna, a transakcja objęta jest odpowiedzialnością solidarną, np. przy dostawie towarów wrażliwych – ocenia ekspertka inFakt. – W takim przypadku nabywca może się zwolnić z takiej odpowiedzialności, stosując mechanizm Split Payment. W mojej opinii to największa zaleta tej instytucji. Nie widzę natomiast większych korzyści w przypadku zastosowania jej w innych sytuacjach – dodaje Magda Sławińska-Rzemek.

Ponadto zdaniem księgowych duże trudności niesie ze sobą obowiązek składania plików JPK_VAT.