Nowy wzór VAT-R od 2017 roku

Nowe wzory dokumentów rejestracyjnych dla podatników VAT

Projektowane nowe rozporządzenie określi wzory:

1) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług - VAT-R (13) ,

2) potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT - VAT-5 (2) ,

3) potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE - VAT-5UE (2) ,

4) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - VAT-Z (5) .

Dotychczasowe wzory dokumentów, określone w rozporządzeniu z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 539 i 1471, z 2007 r. poz. 1862, z 2008 r. poz. 1331, z 2009 r. poz. 1543, z 2011 r. poz. 229 i 800 oraz z 2015 r. poz. 2208), mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu, nowe wzory są konieczne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 15 grudnia 2016 r. poz. 2024).

Wyżej wskazana nowelizacja ustawy o VAT dokonuje pośredniej zmiany przepisu upoważniającego – zmienia się art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, do którego odsyła delegacja, co skutkuje utratą mocy aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539, z późn. zm.), co stanowi bezpośredni powód wydania nowego rozporządzenia.

Nowe wzory VAT-R (13) , VAT-5 (2) , VAT-5UE (2) i VAT-Z (5) od 2017 roku

Dodatkowo ww. nowelizacja ustawy o VAT zmienia brzmienie art. 99 ust. 3 i 3a ustawy o VAT, co skutkuje likwidacją rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali oraz podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie 12 miesięcy (okresów rozliczeniowych) począwszy od miesiąca, w którym dokonano rejestracji jako podatników VAT czynnych, w związku z czym konieczne jest dostosowanie wzoru zgłoszenia VAT-R do wskazanej zmiany (dotychczasowa wersja wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług - VAT-R(12), uwzględniała informację o deklaracji VAT-7D, która jest dedykowana podatnikom innym niż mali).

Deklaracja VAT-7 na 2017 rok - wersja 17

Na skutek zmiany wzoru zgłoszenia VAT-R wprowadzono również zmiany o charakterze technicznym, które umożliwiają podmiotom, które występują o zarejestrowanie dla celów VAT, jednoczesne wnioskowanie o wydanie, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT czynnego albo podatnika VAT zwolnionego.

Dotychczas obowiązujący wzór VAT-R takiej możliwości nie stwarzał, w związku z czym podmiot, który wnioskuje o wydanie ww. potwierdzenia zmuszony jest złożyć w tej sprawie odrębny wniosek. Dodatkowo wprowadzono informację o konieczności wniesienia opłaty skarbowej w przypadku, kiedy podmiot wnioskuje o wydanie takiego potwierdzenia.

Do wzoru dokumentu VAT-R wprowadzono także poprawki, które mają za zadanie ujednolicenie dokumentu, dostosowanie użytych we wzorze pojęć do pojęć ustawowych oraz drobne poprawki stylistyczne.

Inne zmiany o charakterze technicznym we wzorze zgłoszenia VAT-R (12) , jak również w pozostałych wzorach dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług, tj. VAT-5, VAT-5UE oraz VAT-Z (4) obejmują:

- usunięcie wyrazu POLTAX, z uwagi na fakt, że ww. dokumenty będą rejestrowane w innym, niż Poltax, systemie informatycznym,

- aktualizację metryk aktów prawnych.

Ponadto, ze wzorów dokumentów VAT-5 i VAT-5UE usunięto informację, iż podmiot ma obowiązek posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej na zasadach określonych w art. 96 ust. 11 ustawy o VAT z uwagi na to, że powoływany przepis został uchylony przez art. 1 pkt 43 lit. e) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającej ustawę (Dz. U. z 2013 r. poz. 35). Z wzoru VAT-5UE usunięto informację dotyczącą dnia rejestracji podatnika.

W zgłoszeniu o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - VAT-Z(4), usunięto niektóre z informacji objętych dotychczasowym wzorem (praktyka stosowania wzoru VAT-Z wskazuje, że informacje te są zbędne - zbyt duża szczegółowość), natomiast dodano pouczenie o odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym w przypadku podania, przez podatnika, nieprawdy lub zatajenia prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie.

Projektowane rozporządzenie zmienia wszystkie wzory dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług: VAT-R, VAT-5, VAT-5UE, VAT-Z.