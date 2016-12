Będzie możliwość płacenia kartą za mandat

Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który trafił właśnie do konsultacji.

Obecnie przepisy przewidują trzy rodzaje mandatów: kredytowany, zaoczny i gotówkowy. Na osoby stale zamieszkujące w Polsce nakładane są dwa pierwsze, co skutkuje tym, że za każdym razem muszą dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy. Często wiąże się to z koniecznością opłaty na poczcie. Mandat gotówkowy, uiszczany bezpośrednio funkcjonariuszowi, odnosi się jedynie do cudzoziemców.

Jak wskazuje MSWiA zmiany będą miały szczególne znaczenie w odniesieniu do sprawców wykroczeń przebywających jedynie czasowo w Polsce, a więc w głównej mierze cudzoziemców. Obecnie w praktyce policjanci nakładając mandat, muszą dowozić ich do najbliższego bankomatu.

Urządzenia do autoryzacji rozliczeń bezgotówkowych mają być etapowo wprowadzane do użytku m.in. przez policjantów. "Projektowane rozwiązanie adresowane jest do wszystkich podmiotów uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych, jednak w największym stopniu będzie oddziaływać na policję, która z uwagi na swą liczebność, zakres przyznanych uprawnień oraz nałożonych obowiązków, ujawnia największą liczbę wykroczeń" - podkreślono.

