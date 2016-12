Nie będzie tzw. jednolitego podatku

"W listopadzie zobowiązaliśmy się, że do końca roku rząd zajmie ostateczne stanowisko w sprawie reformy podatkowej polegającej na ewentualnym wdrożeniu rozwiązania systemowego w postaci tzw. jednolitego podatku. Po wieloaspektowej dyskusji w ramach rządu oraz po wysłuchaniu merytorycznych argumentów bardzo szerokiego grona partnerów społecznych i biznesowych, uznaliśmy, że kontynuacja prac nad takim rozwiązaniem nie jest zasadna. Przy podejmowaniu tej decyzji szczególnie ważny był dla nas interes przedsiębiorców. Analiza potencjalnego wpływu tzw. jednolitego podatku na osoby prowadzące działalność gospodarczą przyczyniła się do podjęcia ostatecznej decyzji. Praca Przedsiębiorców wiąże się z licznymi ryzykami oraz niepewnością i nie można jej porównywać do aktywności zawodowej w formie, np. umowy o pracę" – mówi wicepremier Mateusz Morawiecki.

"Chcemy przeciąć tą decyzją wszelkie spekulacje i towarzyszące im niepewności dotyczące przyszłego prawa podatkowego w Polsce. W każdym dojrzałym i odpowiedzialnym państwie prowadzone są analizy, których celem jest dopasowanie rozwiązań podatkowych do zmieniających się warunków. W sprawie tzw. podatku jednolitego, podjęliśmy wspólną decyzję i ten etap przeglądu polskiego systemu podatkowego mamy już za sobą. Wszystkim zaangażowanym w prace studyjne, analityczne i konsultacyjne związane z koncepcją jednolitego podatku chciałbym bardzo serdecznie podziękować" – dodał wicepremier.

reklama reklama

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Niższy CIT, wyższa kwota wolna

W 2017 roku wchodzą w życie korzystne dla Polaków i polskich przedsiębiorców rozwiązania podatkowe. Tym samym już teraz spełnione zostały zapowiedzi z expose Premier Rządu dotyczące obniżenia podatku CIT oraz zwiększenia tzw. kwoty wolnej dla najmniej zarabiających. Zdecydowana większość firm, które są płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i osiągają przychody do 1,2 mln EUR rocznie, od nowego roku będzie korzystać z 15-procentowej stawki tego podatku (dotychczas płacili 19 proc.). Pozytywne zmiany odczuje też ponad 3 miliony Polaków, w przypadku których wzrost kwoty wolnej do 6600 zł sprawi, że zapłacą niższy podatek PIT.

Nowa, przyjazna administracja skarbowa

Kolejnym celem na 2017 rok jest usprawnienie administracji podatkowej i podniesienie jakości obsługi podatników. 1 marca rusza Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która w ramach jednej struktury połączy administrację podatkową, kontrolę skarbową i administrację celną. Nowa struktura będzie przyjazna dla podatników, zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Dzięki połączeniu obecnych służb odpowiedzialnych za pobór podatków KAS stanie się także ważnym ogniwem w walce z zuchwałymi oszustwami podatkowymi. Skonsolidowanie działań zapewni, że samych kontroli będzie mniej, a działania kontrolerów skupią się na kontrolach skutecznych, przeprowadzanych tam, gdzie występują nieprawidłowości.

Bezpieczne finansowanie potrzeb społecznych

Jednym z priorytetów Rządu i Ministerstwa Finansów są działania wspierające uczciwą konkurencję i poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorców. W tym celu w 2016 roku wprowadzono szereg przepisów ograniczających szarą strefę, m.in. pakiet paliwowy, klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, uruchomienie Jednolitego Pliku Kontrolnego. W 2017 roku kontynuowane będą działania związane z uszczelnianiem systemu podatkowego – w życie wejdzie nowelizacja ustawy o VAT oraz nowelizacja ustawy hazardowej, planowane jest wprowadzenie tzw. pakietu przewozowego. Wzrost ściągalności podatków przyczyni się także do sfinansowania największego od szeregu lat wsparcia dla polskich rodzin.