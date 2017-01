Podmioty powiązane 2017 – łatwiejsze typowanie podatników do kontroli

Z początkiem 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Nowelizacja wprowadza do krajowego porządku prawnego regulacje wypracowane przez Unię Europejską i OECD. Nowe przepisy nakładają na firmy i przedsiębiorców dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, ale w opinii Ministerstwa Finansów uszczelnią system podatkowy i ułatwią identyfikację tych podmiotów, które zaniżają wysokość swoich dochodów.

Zgodnie z nowymi przepisami do sporządzania bieżącej dokumentacji cen transferowych są zobowiązane podmioty, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym sięgnęły 2 mln euro. Muszą one dokumentować transakcje z podmiotami powiązanymi, które miały istotny wpływ na wysokość ich dochodu lub straty. Obowiązek sprawozdawczy obejmuje również tych, którzy dokonują transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.

– Część podatników odetchnie z ulgą. Szczególnie tych, których obroty nie przekraczają 2 mln euro, ponieważ oni będą zwolnieni z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych, nawet jeżeli 90 proc. ich obrotu to transakcje z podmiotami powiązanymi. Natomiast podatnicy, którzy osiągnęli obroty albo ponosili koszty powyżej 2 mln euro, automatycznie są zobowiązane do przygotowania dokumentacji cen transferowych – mówi Renata Dłuska, partner w firmie doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Wprowadzone w styczniu regulacje zwiększyły też próg powiązań kapitałowych z dotychczasowych 5 proc. do poziomu 25 proc.

Podatnicy do zeznania CIT-8 będą musieli dołączyć załącznik CIT-TP. Muszą w nim szczegółowo wykazać, jakie transakcje, z jakimi podmiotami i o jakiej wartości zostały przeprowadzone w minionym roku. Dostarczy to urzędnikom precyzyjnych informacji, które pozwolą wytypować podatników do przeprowadzenia kontroli skarbowej.

– Po zmianie przepisów kontrole będą skuteczniejsze, ponieważ będą wycelowane w konkretnych podatników, u których potencjał do znalezienia zaległości podatkowych jest duży. Natomiast już od początku 2016 roku obserwujemy intensywne kontrole w zakresie cen transferowych. Kontrolowane są wyłącznie podatki dochodowe za lata, które niedługo ulegną przedawnieniu. Są to zwykle podmioty należące do dużych grup kapitałowych, więc wiadomo, że tematem przewodnim są ceny transferowe – mówi Renata Dłuska.

