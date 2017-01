Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > PIT-8C w 2017 roku – kiedy należy go wystawić

31 stycznia 2017 r. upływa termin na przekazanie do urzędu skarbowego informacji PIT-8C sporządzanych w formie pisemnej. W przypadku gdy podatnik przekazuje informację PIT-8C do urzędu skarbowego elektronicznie, ma na to czas do 28 lutego 2017 r. Do końca lutego 2017 r. podatnik ma również obowiązek przekazać informację PIT-8C podatnikom.