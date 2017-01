Korzystniejsza definicja podmiotów powiązanych kapitałowo

Podmioty powiązane ze sobą w sposób osobowy lub kapitałowy są w sposób szczególny traktowane w przepisach podatkowych. Dotyczy to w szczególności transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dlatego istotne jest ustalenie, czy dane podmioty można uznać za powiązane, czy też nie. W tym zakresie w 2017 r. zostały wprowadzone pewne zmiany w definicji podmiotów powiązanych kapitałowo.

Do końca 2016 r. podmiotami powiązanymi byli podatnicy, którzy posiadali w kapitale innego podmiotu udział w wysokości co najmniej 5%. Po zmianach, aby uznać podmioty za powiązane kapitałowo, udział ten powinien wynosić co najmniej 25% (art. 25 ust. 5a updof, art. 11 ust. 5a updop). Bez zmian pozostają natomiast przepisy regulujące uznanie podmiotów za powiązane w sposób osobowy, np. przez osoby wykonujące funkcje nadzorcze czy zarządzające. Zmianom nie ulegają również przepisy definiujące powiązania rodzinne.

Niewątpliwie zaletą wprowadzonych zmian jest zmniejszenie kręgu podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej. Podmioty powiązane, w tym powiązane kapitałowo, są bowiem obowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej dokonywanych transakcji.

