Loteria Paragonowa 2017 - weź paragon za paliwo

Akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów 1 stycznia 2017 r. zawitała na stacje benzynowe w całym kraju. Dlaczego? Sprzedaż detaliczna paliw płynnych do pojazdów silnikowych to nowa, a zarazem ostatnia branża premiowana w loterii. Akcję wspierają partnerzy branżowi: Polska Izba Paliw Płynnych oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, a wraz z nią najpopularniejsze sieci dystrybucji paliw w Polsce, w tym BP, Orlen, Shell i Statoil.

Paragony za paliwo premiowane Insignią

Premiowana branża paliwowa obowiązywać będzie przez cały I kwartał nowego roku, tj. od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. Oznacza to, że wszystkie paragony fiskalne za paliwo kupione na stacjach benzynowych będą mogły być zgłoszone w loterii jako paragony branżowe i jako takie wezmą udział w kwietniowym losowaniu nagrody specjalnej – samochodu osobowego marki Opel Insignia, wraz z rocznym ubezpieczeniem OC/AC.

Oczywiście tak jak do tej pory, w ramach loterii można rejestrować również paragony spoza branży premiowanej. Wystarczy, że na stronie Narodowej Loterii Paragonowej zarejestrujemy paragon fiskalny na kwotę minimum 10 zł za dowolny kupiony produkt bądź usługę. Dzięki temu bierzemy udział w losowaniu nagrody głównej, czyli Opla Astry lub sprzętu elektronicznego – nowoczesnych notebooków i tabletów.

Aplikacja mobilna: wygodna i popularna

Paragony można zgłaszać do loterii również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej, która automatycznie sczytuje z paragonu takie dane jak NIP podatnika, który go wystawił, numer kasy fiskalnej, datę oraz kwotę. Umożliwia również wpisanie i zapamiętanie adresu e-mail i numeru telefonu uczestnika, co powoduje przepisanie tych danych do formularza zgłoszeniowego loterii. Co ważne, narzędzie to nie zbiera żadnych danych ani zdjęć paragonów. Aplikacja jest dostępna w systemach operacyjnych Android i iOS i cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników. Od początku jej udostępnienia (czyli od 23 listopada) za jej pomocą zarejestrowali ponad 400 tys. paragonów.

125 milionów zgłoszeń w loterii

Narodowa Loteria Paragonowa ma uświadamiać Polakom, że wydawanie i branie paragonów przy każdych zakupach towarów i usług oraz proszenie o paragon w sytuacji, kiedy sprzedawca zapomina o jego wydaniu, to postawa obywatelska, która przekłada się na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie usług, z których wszyscy korzystamy na co dzień.

Ogółem, od początku trwania loterii, Polacy zarejestrowali blisko 125 mln paragonów. Wśród premiowanych branż znalazły się usługi, z których większość Polaków korzysta w codziennym życiu. Dlatego premiowaliśmy usługi fryzjerskie i kosmetyczne, prywatną praktykę lekarską i stomatologiczną, naprawę i kupno części do samochodów osobowych, usługi gastronomiczne, przejazdy taksówkami, a od nowego roku to także sprzedaż paliw płynnych na stacjach benzynowych.

Ministerstwo Finansów zachęca do rejestrowania paragonów, cenne nagrody czekają!

