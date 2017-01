Zmiany w brytyjskim podatku VAT. Na celowniku firmy korzystające z Flat Rate Scheme

Flat Rate Scheme to uproszczona forma podatku VAT, umożliwiająca małym firmom odprowadzanie do urzędu skarbowego niższych stawek podatku VAT niż te widniejące na fakturach. Zakres preferencyjnych stawek zamyka się w przedziale od 4 do 14,5% (w zależności od rodzaju działalności) w stosunku do powszechnie obowiązujących stawek 20%. Przykładowo, firma która wystawiła fakturę za swoje usługi obciążając klienta VAT–em w wysokości 20%, zobowiązana była odprowadzić do fiskusa kwotę podatku, jaką obłożona została w ramach Flat Rate Scheme – dajmy na to 14%. Różnica pomiędzy stawką VAT udokumentowaną na fakturze, a rzeczywiście przekazaną urzędowi skarbowemu stanowiła zysk dla firmy.

Beneficjentami Flat Rate Scheme są małe firmy, których prognozowany roczny obrót w kolejnym roku podatkowym nie przekroczy 150,000 GBP. Korzystać z rozwiązania Flat Rate Scheme można tylko do chwili, w której całkowity dochód osiągnięty dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej nie przekroczy 230,000 GBP.

Niestety, tak dogodne warunki (niskie stawki VAT) sprawiły, że wielu przedsiębiorców przeszło „na ciemną stronę gospodarczej mocy”, dopuszczając się licznych nadużyć, szkodzących budżetowi państwa. W rezultacie brytyjskie władze zdecydowały o przeprowadzeniu reformy, mającej ukrócić nielegalny proceder. Tak więc od dnia 1 kwietnia 2017 roku preferencyjna stawka podatku VAT zostanie ujednolicona i wynosić będzie 16,5%, bez względu na rodzaj świadczonych usług. Ale to nie wszystko; aby móc korzystać z przywileju zapłaty niższego podatku należy być zaliczonym do grona firm zwanych potocznie „limited cost trader” (firma, której łączna suma przeznaczona na opłacenie podatku VAT od wydatków na zakup towarów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej nie przekroczy 2% wartości podatku VAT od całości obrotu w przewidzianym okresie rozliczeniowym. Ewentualnie, przekracza wspomniane 2%, ale nie jest większy niż 1000 GBP rocznie).

Pomimo zmiany, osoby planujące rejestrację działalności gospodarczej w Anglii, Walii lub Szkocji absolutnie nie powinny się zniechęcać! Wszak w dalszym ciągu VAT dla małych firm będzie niższy od zasadniczej stawki brytyjskiej (20%), a tym bardziej polskiej (23%). Nadal przepisy Flat Rate Scheme będą sprzyjać tym firmom, których profil działalności nie będzie wymagał wcześniejszego zainwestowania pokaźnych środków finansowych (np. tym świadczących usługi doradcze czy księgowe). A co najważniejsze, nie ulegną zmianie te czynniki, które czynią z Wielkiej Brytanii przyjazne środowisko do prowadzenia biznesu; spółka LTD w Anglii pozostanie pewnym sposobem na zarabianie konkretnych pieniędzy.

Autor: B. Fuchs

