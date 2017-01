Bez zmian w ubezpieczeniach dla pracujących emerytów

Kwestia emerytur pomostowych, w tym wysokość składki na Fundusz Emerytur Pomostowych omówiona została w rozdziale IV.5. Przeglądu emerytalnego. W Przeglądzie podkreślono, że ewentualne rozszerzenie kręgu podmiotowego uprawnionych do emerytury pomostowej albo zmiana warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej możliwe jest po uzyskaniu zgody przez partnerów społecznych w ramach Rady Dialogu Społecznego na wzrost opłacanej składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Szczególnie, że jak wynika w zamieszczonego pod tekstem wykresu (str. 62 Przeglądu), gdyby przyjąć założenie zbilansowania się wpływów ze składek z wydatkami na emerytury pomostowe – bez rozszerzenia kręgu osób uprawnionych – szacunkowa składka na Fundusz Emerytur Pomostowych powinna oscylować ok. 7%.

Ponieważ nie proponuje się zmian w emeryturach pomostowych, również nie ma mowy o zmianie stopy procentowej składki.

reklama reklama

Ewentualna propozycja dotycząca zniesienia możliwości przejścia na rentę z ogólnego stanu zdrowia po osiągnięciu wieku emerytalnego wynika z istoty ryzyka ubezpieczeniowego. Nie dotyczy to zbiegu prawa i wypłaty renty z ubezpieczenia wypadkowego i emerytury. Zagadnienie to nie zostało nawet wspomniane w Przeglądzie jako nie budzący jakichkolwiek wątpliwości.

Zobacz więcej aktualności na IFK Platformie Księgowych i Kadrowych >>