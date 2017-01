Szkolenia i konferencje Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska na rok 2017

Dodatkowo, Standardy audytu wewnętrznego gruntują obowiązek ciągłego kształcenia zawodowego, wspominając o biegłości, a także kierunkując i łącząc ten przymiot wprost z wiedzą odpowiednią do podejmowanych działań i realizowanych przez nas zadań audytowych.

Tym bardziej kluczowym stało się ustawiczne kształcenie zawodowe, daleko – biorąc pod uwagę dzisiejszy charakter prac audytowych, nakierunkowany coraz mocniej na doradztwo kierownikowi jednostki – wykraczając poza typowe dla naszego zawodu umiejętności. Szeroka oferta szkoleniowa, gromadzona w jednym miejscu staje się z miejsca dużym handikapem na rynku podmiotów oferujących usługi nakierunkowane na wzmocnienie naszej wiedzy i niezbędnych kompetencji.

reklama reklama

Dostrzegając wagę wyżej wspomnianych argumentów i kompetencji, IIA Polska podjął działania zmierzające do stworzenia usystematyzowanego katalogu szkoleń i konferencji, odpowiadających profilem potrzebom środowiska audytorów (ale nie tylko, bo oferta skierowana jest do każdego odbiorcy, który chce skorzystać z naszej oferty). Nasze doświadczenia w tym zakresie obejmują nie tylko propozycje szkoleń związanych wprost z warsztatem audytorskim, ale także dużo szerszy zakres możliwości kształtowania naszych kompetencji poprzez szkolenia dedykowane oraz konferencje tematyczne.

Katalog szkoleń IIA Polska powstał nie tylko z potrzeby uzewnętrznienia naszej oferty i rozpropagowania jej między audytorów wewnętrznych (niezależnie od tego, czy są członkami IIA Polska, czy - jeszcze - nie), ale przede wszystkim z Waszym udziałem – oczekiwania zebraliśmy wprost od Was, szukając odpowiedniego zakresu, odpowiadającego Waszym bieżącym potrzebom.

Potocznie mówiąc, każdy znajdzie tu coś dla siebie – katalog obejmuje zarówno szkolenia czysto merytoryczne (warsztaty dla audytorów, szkolenia tematyczne dotyczące bieżących tematów które audytujemy), jak i szkolenia miękkie, kształtujące i gruntujące nasze umiejętności.

Szkolenia i konferencje organizowane przez IIA Polska cechuje nie tylko (przede wszystkim) profesjonalizm prelegentów i trenerów, ale także wysoka jakość organizacji i tworzenie optymalnych warunków do pozyskiwania wiedzy i umiejętności. To wbrew pozorom bardzo ważne aspekty naszej oferty - luźna atmosfera sprzyja nauce i bieżącej wymianie doświadczeń, a wysokie kompetencje trenerów (głównie najlepszych w danej dziedzinie na rynku) pozwalają na uzyskanie odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania, związane z naszym zawodem. Otwartość naszych trenerów to cecha, na którą należy zwrócić szczególną uwagę – nawet najbardziej starannie przygotowane materiały szkoleniowe nie są w stanie zastąpić ogromnej wiedzy i doświadczenia trenera, tym bardziej, jeśli chętnie dzieli się on wspomnianą wiedzą z uczestnikami. To cecha nieczęsto spotykana na szkleniach organizowanych przez inne firmy.

Oferta IIA Polska to także szkolenia dedykowane – kurs oceny zewnętrznej audytu (QA), warsztaty z audytowania systemów bezpieczeństwa wg norm ISO czy wreszcie szkolenia zamknięte, organizowane na wg indywidualnych potrzeb zainteresowanych.

Nie bez znaczenia jest także jeszcze jeden ważny aspekt oferty IIA – ceny naszych szkoleń są bardzo konkurencyjne, oferując najlepszy stosunek ceny do jakości na rynku szkoleniowym w kraju. Warto przy tym zostać członkiem naszego Stowarzyszenia – każdy członek IIA Polska uzyskuje spore zniżki na opłaty za szkolenia, a dodatkowo może pozostawać na bieżąco z informacjami dotyczącymi audytu wewnętrznego i korzysta bezpłatnie z naszej bazy wiedzy.

Zachęcamy do skorzystania z oferty, przygotowanej na rok 2017 – katalog szkoleń i konferencji IIA Polska na najbliższy rok jest dostępny tutaj

Patronat medialny nad katalogiem objął portal Infor.pl

Autor: Łukasz Borowski, Członek Zarządu IIA Polska