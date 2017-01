Optymalizacja podatkowa w stylu luksemburskim

Optymalizacja podatkowa to najogólniej mówiąc zespół czynności zmierzających do obniżenia zobowiązań podatkowych w sposób całkowicie legalny. Co więcej, takie działania przynoszą wymierne korzyści nie tylko płatnikom podatków, ale także krajom, które umożliwiają stosowanie rzeczonej optymalizacji. Zdały sobie z tego sprawę władze Luksemburga, poczynając następnie starania o przyciągnięcie „pod swoje skrzydła” wielkich korporacji; stosując przy tym najskuteczniejszą chyba metodę – obniżenia podatków.

Na decyzję Luksemburga niewątpliwie wpłynęła uważna analiza tzw. „Krzywej Laffera”, czyli wykresu obrazującego zależność pomiędzy wysokością podatków a zyskami osiąganymi przez budżet państwa. Pokazuje on, że podnoszenie podatków zwiększa wpływy budżetowe tylko do pewnego momentu; kiedy przekroczona zostanie krytyczna granica (niestety, nie jest ona precyzyjnie określona), dochód państwa zaczyna maleć. Władze Luksemburga, wyciągając odpowiednie wnioski z teorii Laffera (Arthur Laffer, amerykański ekonomista, który swoją „krzywą” opracował w latach 70–tych XX wieku), postawiły na ilość podatników, a nie wysokość podatków, zakładając, że duża liczba płatników odprowadzających niskie stawki będzie lepsza niż ich niewielka ilość, płacąca podatki wysokie. Tym samym Wielkie Księstwo Luksemburga stało się europejskim rajem podatkowym.

Warto wiedzieć, że podobną politykę prowadzą też inne kraje Unii Europejskiej, takie jak chociażby Belgia, Holandia. Metody takie stosuje także Szwajcaria. Jest to wyraźny dowód na to, że optymalizacja podatkowa przynosi korzyści obydwu stronom: podatnikom i jurysdykcji, która na nią zezwala.

Postępowanie Luksemburga w praktyce daje wielkim korporacjom możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści podatkowych, jednak, aby to osiągnąć, konieczne będzie zawarcie konkretnej umowy z władzami Księstwa, związaną ze zmianą rezydencji podatkowej (jak zmienić rezydencję podatkową poinformują profesjonalne firmy doradcze), a samemu Luksemburgowi pokaźne wpływy do budżetu – wszak nawet niewielki podatek płacony przez firmę osiągającą potężne dochody to solidny zastrzyk finansowy dla państwa. Krótko mówiąc – im więcej wielkich firm płaci „u nas” (czyli w tym przypadku w Luksemburgu) podatki, tym lepiej.

Co prawda przyciąganie korporacji na terytorium własnej jurysdykcji ze szkodą dla innych (tego typu działania przynoszą innym krajom Unii Europejskiej straty 70 miliardów Euro rocznie) budzi kontrowersje, ale winą za taki stan rzeczy należałoby raczej obarczyć te państwa, które nie potrafią lub nie chcą wprowadzić konkurencyjnych przepisów podatkowych. Ale to już ich problem... Ich, a nie firm, które w legalny sposób dążą do ograniczenia zobowiązań podatkowych.

Autor: B.Fuchs

