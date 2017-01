Oszczędności na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych (IKM) będą zwolnione z podatku

Indywidualne Konta Mieszkaniowe zapowiedziała w czerwcu 2016 r. premier Beata Szydło. Są one jednym z trzech filarów pakietu „Mieszkanie+”, stanowiącego podstawowy element Narodowego Programu Mieszkaniowego. Pozostałe dwa to realizowane w oparciu o zasady rynkowe budownictwo mieszkaniowe relatywnie tanich lokali na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności oraz wsparcie budownictwa społecznego czynszowego.

Jak powiedział w rozmowie z PAP wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ds. budownictwa mieszkaniowego Kazimierz Smoliński Indywidualne Konta Mieszkaniowe będą wsparciem dla oszczędzania na cele mieszkaniowe po wygaśnięciu programu „Mieszkanie dla Młodych”. MdM zgodnie z zapisami ustawowymi wygasa w 2018 r.

Zgodnie z zapowiedziami pieniądze zaoszczędzone na IKM będzie można przeznaczyć na różne cele mieszkaniowe: nie tylko na zakup mieszkania, czy budowę domu, ale także np. na wkład własny przy zakupie nieruchomości. Oszczędności będzie można także wykorzystać na remont czy wykończenie mieszkania bądź domu.

Obecnie resort - jak wskazał wiceminister - pracuje nad koncepcjami rządowego wsparcia IKM. „Chcemy, aby projekt ustawy został skierowany pod obrady rządu w połowie 2017 roku” - poinformował.

„Zakładamy, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.” - powiedział. Dodał: „chcemy, żeby chętni mogli już od 2018 r. zakładać specjalne Indywidualne Konta Oszczędnościowe, a w 2019 r. ruszy dofinansowanie z budżetu państwa”.

Korzyści dla oszczędzających będą dwojakiego rodzaju. „Każdy bank zaoferuje oszczędzającemu oprocentowanie konta, a druga to premia związana z systematycznym oszczędzaniem wypłacana przez państwo” - tłumaczył.

„Dla oszczędzających, spełniających określone kryteria dochodowe i rodzinne, zostanie przewidziane dodatkowe wsparcie z budżetu w formie premii doliczanej do salda oszczędności” - powiedział Smoliński.

Dodał, że na dopłaty do IKM będą przeznaczane środki budżetowe z rezerwy celowej, które obecnie zasilają program MdM, jednak w 2019 r. - na skutek zakończenia MdM - zostaną zwolnione. „To jest związane z budżetem. W tej chwili w budżecie na 2018 rok będzie zaplanowana rezerwa na MdM. Nie ma zatem środków na rządowe wsparcie IKM” - wyjaśnił Smoliński.

Ostatni dzwonek na skorzystanie z programu MdM

„To będą konta we wszystkich bankach, które przystąpią do Programu, a także w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych” - podkreślił Smoliński.

„Jedyne co wymaga teraz dużej roztropności, to w jakim zakresie środki będzie można przeznaczać na remonty” - powiedział. „Nie chcemy w tym zakresie nadużyć” - wyjaśnił.

Wiceminister zapowiedział, że oszczędności zgromadzone na IKM, do wysokości określonej w ustawie nie będą obciążone tzw. „podatkiem Belki”.

Tzw. „podatek Belki” to podatek od zysków kapitałowych i obejmuje on m.in. zysk z lokat. Wynosi on 19 proc. Z tego podatku zwolnione były do tej pory jedynie Indywidualne Konta Emerytalne.

Smoliński wskazał, że resort pracuje nad dwoma ograniczeniami: maksymalną stawką oszczędzania, do którego państwo będzie dopłacało premię i maksymalną wysokością premii. Prawdopodobnie nie będzie wprowadzona minimalna kwota oszczędności, ale promowana będzie systematyczność, np. odkładanie co miesiąc określonej kwoty. Podkreślił, że możliwość oszczędzania będzie miał każdy, bez względu na wysokość dochodów.

„Zakładamy, że minimalnym okresem oszczędzania będzie pięć lat i po tym momencie będzie można pobrać oszczędności z banku” - powiedział.

Zgodnie z programem „Za życiem” w ramach systemu wsparcia oszczędzania przewiduje się również specjalne preferencje dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Obecnie w MIB trwają analizy dotyczące ustalania parametrów proponowanych rozwiązań, w tym również w zakresie zakładanych skutków dla sektora finansów publicznych.

Resort zapowiada, że projekt ustawy powinien trafić do uzgodnień i konsultacji w pierwszej połowie br. W zależności od wyników uzgodnień rząd planuje przyjąć ustawę w terminie umożliwiającym jej uchwalenie do końca br.

Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym, budżet państwa przeznaczy na premie dla oszczędzających 200 mln zł w 2019 r., 400 mln zł w 2020 r., 600 mln zł w 2021 r., 800 mln zł w 2022 r., 1 mld zł począwszy od 2023 r. (PAP)

Katarzyna Fiuk (PAP)

