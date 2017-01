Przedłużenie terminu zwrotu VAT można zaskarżyć

Pozostaje więc aktualne pytanie, jak podatnik może zaskarżyć działania organu podatkowego wydłużające termin zwrotu.

Nadal będzie tu obowiązywać uchwała NSA z 24 października 2016 r., sygn. akt I FPS 2/16.

Zgodnie z tezą tej uchwały:

Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w przypadku gdy weryfikacja rozliczenia podatnika dokonywana jest w ramach kontroli podatkowej (lub postępowania podatkowego, lub postępowania kontrolnego), następuje w formie zaskarżalnego zażaleniem postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, przewidzianego w art. 274b w związku z art. 277 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).

Oznacza to, że – tak jak w poprzednim roku – podatnik otrzymujący postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku może je zaskarżyć do dyrektora izby administracji skarbowej, a następnie złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Uchwała NSA (sygn. akt I FPS 2/16) powinna też mieć zastosowanie do postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu podatku na żądanie zgłoszone przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego (art. 87 ust. 2c dodany z dniem 1 stycznia 2017 r.). Uchwała odnosi się co prawda do art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Nie mogła się odnosić do art. 87 ust. 2c (obowiązującego od tego roku), bo w dniu podejmowania tej uchwały przez sąd ta norma jeszcze nie istniała. Nie należy jednak zapominać, że źródłem wskazanej uchwały była konieczność poddania kontroli sądowej poczynań organów podatkowych, zgodnie z art. 32 Konstytucji. To, że ustawodawca wprowadził do ustawy nową jednostkę redakcyjną, nie zmienia faktu, że czynność administracyjna w postaci postanowienia naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu, na wniosek uprawnionych podmiotów trzecich, także powinna podlegać kontroli sądowej.

