Przyspieszona amortyzacja - kto skorzysta z nowej ulgi

Związek Rzemiosła Polskiego uważa, że wprowadzenie dodatkowego rozwiązania umożliwiającego podatnikom, tzw. przyspieszoną amortyzację jest dobrym pomysłem. Obecnie ustawy o podatku dochodowym, wprawdzie dopuszczają możliwość jednorazowej amortyzacji podobnej grupy maszyn i urządzeń o wartości do 50 tys. euro, ale ulga jest adresowana tylko do rozpoczynających działalność i małych podatników. Nie mogą z niej korzystać większe przedsiębiorstwa (o przychodach powyżej 1,2 mln euro), a raczej w tej grupie firm można oczekiwać większej aktywności inwestycyjnej.

ZRP uważa jednak, że nie powinno się ograniczać możliwości dokonania jednorazowego odpisu, do środków trwałych o cenie poniżej 10 tys. zł, albo łącznej wartości kilku środków trwałych także w kwocie 10 tys. zł. Oznaczałoby to, że środki trwałe o wartości pomiędzy 3,5 tys. zł a 10 tys. zł podlegałyby ogólnym zasadom amortyzacji, rozłożonej często na wiele lat, podczas, gdy maszyny i urządzenia o znacznie wyższej wartości, nawet - 100 tysięcy złotych mogłyby zostać zaliczone w koszty - jednorazowo. Jest to niezrozumiała nierówność, działająca na niekorzyść mikrofirm, które z powodów oczywistych dokonują zakupów środków trwałych raczej o niższej wartości. ZRP postuluje zatem wykreślenie warunków ustalonych w nowym ust. 15 pkt 1) i 2) w art.22k.

Limit jednorazowej amortyzacji w 2017 r.

ZRP zwraca też uwagę, że z ulgi nie będą korzystały firmy opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, które nie prowadzą rozliczeń kosztów. Dla nich możliwość skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nie będzie mała żadnego motywującego do inwestycji znaczenia. Nadal duża część przedsiębiorstw (około 550 tysięcy) nie otrzyma żadnych zachęt do inwestowania.

Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego

