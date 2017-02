Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Pakiet przewozowy - Polska Izba Paliw Płynnych ma wątpliwości

Pakiet przewozowy - Polska Izba Paliw Płynnych ma wątpliwości

Polska Izba Paliw Płynnych apeluje do Parlamentarzystów, Premier i Ministra Finansów o zmiany w tzw. Pakiecie przewozowym. W liście przesłanym do Parlamentarzystów i rządu PIPP twierdzi, że niektóre zapisy projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów w żaden sposób nie prowadzą do uszczelnienia systemu podatkowego, a wręcz stwarzają nowe możliwości podmiotom funkcjonującym w ramach szarej i czarnej strefy. Niektóre zapisy projektu grożą także m.in. przejęciem całości rynku przez największe firmy paliwowe. Projekt będzie omawiany w połączonych Komisjach Finansów Publicznych i Infrastruktury już 7 lutego 2017 r.