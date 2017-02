Emeryci łatwiej przekażą 1% podatku

To znaczne ułatwienie. Do tej pory rencista, chcący podzielić się swoim podatkiem, musiał wypełniać PIT-37, na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS. Nowe rozwiązanie spowoduje, że część osób starszych, obawiających się do tej pory komplikacji przy wypełnianiu dokumentów, zdecyduje się na przekazanie 1%.

Takich podatników może być nawet 11 mln.

reklama reklama

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 15 marca 2017 r. Oświadczenie emeryci i renciści będą mogli złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej do 30 kwietnia 2017 r.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zobacz więcej aktualności na IFK Platformie Księgowych i Kadrowych >>