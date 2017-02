Będą ułatwienia w ściąganiu długów

- Od początku pozytywnie ocenialiśmy kierunek zmian zaproponowany przez resort rozwoju w projekcie ustawy. Rozwiązania zmierzają do ułatwienia dochodzenia wierzytelności, a to jest niezwykle istotne dla przedsiębiorców. Jednym z istotnych czynników wpływających na kondycję finansową przedsiębiorstwa jest bowiem poziom wypłacalności, który w dużej mierze zależy od regulowania w terminie zobowiązań kontrahentów - mówi Anna Dużyńska- Pucha, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Nieterminowe płatności dłużników są jedną z głównych barier rozwoju i stanowią znaczące utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Konsekwencją jest popadanie przez przedsiębiorców w „spiralę długów" wobec innych kontrahentów, pracowników, a co istotne - również Skarbu Państwa. Dlatego cieszy fakt, że rząd dostrzega zależności pomiędzy problemami przedsiębiorstw w dochodzeniu roszczeń a kondycją gospodarczą kraju.

reklama reklama

W stanowisku skierowanym do posłów Konfederacja Lewiatan przedstawiła jednak obszerną listę uwag do projektu i zagadnień, które powinny stać się również przedmiotem regulacji, mającej z założenia ułatwiać wierzycielom dochodzenie roszczeń, a które w tym projekcie zostały pominięte. Pracodawcy zwrócili między innymi uwagę na proponowaną zmianę dotychczas obowiązujących przepisów, polegającą na wydłużeniu terminu ważności upoważnienia udzielonego przez konsumenta innemu podmiotowi, do wystąpienia z wnioskiem do BIG o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach tego konsumenta z dotychczasowych 30 do 60 dni. To dobra zmiana.

Lewiatan zwraca jednak uwagę, że poprzednia wersja projektu ustawy (z października 2016 r.) przewidywała możliwość udzielenia upoważnienia, które pozostawałoby ważne nie tylko na etapie przedkontraktowym, lecz również po zawarciu umowy, aż do jej całkowitego wykonania, z zachowaniem prawa do odwołania upoważnienia. Takie rozwiązanie znacząco ułatwiłoby dostęp do informacji, a jednocześnie gwarantowałoby należytą ochronę konsumentów. Lewiatan postuluje przywrócenie przepisu w proponowanym w październiku kształcie. Informacja o wiarygodności płatniczej klienta ma fundamentalne znaczenie dla procesu zarządzania wierzytelnościami, który obejmuje nie tylko etap nawiązywania relacji handlowych, ale także późniejszy okres ich trwania. Wiedza o aktualnej sytuacji dłużnika umożliwi wierzycielowi reagowanie na zmieniające się uwarunkowania współpracy z danym klientem. W szczególności pozwoli na skuteczniejsze podejmowanie działań mających na celu odzyskiwanie należnych wierzycielowi pieniędzy.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny - Ewidencja VAT od 1 stycznia 2017

Bieżąca informacja o sytuacji płatniczej klienta z całą pewnością zwiększy ochronę wierzytelności. Postulat nie zagraża jednocześnie prawom należnym dłużnikowi, bowiem opiera się na szeroko stosowanej i niekwestionowanej instytucji zgody na przetwarzanie danych osobowych. W obu przypadkach upoważnienie/zgoda może być bowiem w każdym czasie odwołana, co w pełni realizuje ideę ochrony prawa do prywatności osoby fizycznej.

Zobacz więcej aktualności na IFK Platformie Księgowych i Kadrowych >>