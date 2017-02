Nowy, prostszy wzór deklaracji VAT

Wśród pomysłów projektodawców znalazł się postulat aby w deklaracji VAT uwzględnić informację o skorzystaniu przez podatnika z prawa do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego z tytułu użycia pojazdu samochodowego. Jednocześnie wycofana ma być dotychczas składana w tym zakresie informacja VAT-26. Tego rodzaju zmiana zdjęłaby z podatników uciążliwy obowiązek wykazywania szczegółowych danych o pojazdach w przypadku których podatnik korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnym zakresie. Projektodawcy słusznie wskazali, że na etapie składania deklaracji VAT organy podatkowe nie potrzebują więcej informacji, a ewentualne wątpliwości mogą rozwiać podejmując odpowiednie środki weryfikacyjne przewidziane w ramach poszczególnych procedur podatkowych. Istotna uciążliwość w ramach obowiązującej regulacji to również krótki, siedmiodniowy termin na złożenie informacji VAT-26 (liczony od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z danym pojazdem samochodowym). Nie ma przeszkód, aby ta informacja wpływała do organu podatkowego w chwili złożenia deklaracji.

Autorzy propozycji zmian podkreślają, że duża część informacji o rozliczeniach podatnika jest obecnie przekazywana w formacie jednolitego pliku kontrolnego, więc dodatkowe raportowanie tych samych informacji w deklaracjach VAT jest całkowicie zbędne. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do przesyłania danych z ewidencji VAT w formacie JPK. Praca nad projektem daje więc szansę na opracowanie wzoru deklaracji, która będzie uzupełniana danymi z JPK, a nie takiego wzoru deklaracji, który powiela informacje pochodzące z JPK.

Pozytywnie należy ocenić również pomysł skonsolidowania 4 rodzajów deklaracji VAT w jedną deklarację (ponieważ od 1 stycznia 2017 r. nie stosuje się już deklaracji VAT-7D, zasadniczo będzie to konsolidacja 3 rodzajów deklaracji VAT). Opracowanie wspólnej deklaracji dla większej części podatników ułatwiłoby rozliczanie podatku od towarów i usług.

Projekt zakłada również by w deklaracji VAT rozliczane były podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz podatek od niektórych instytucji finansowych. Tego rodzaju rozwiązania należy wprowadzać jednak ostrożnie, ponieważ dla części podatników rozliczenie innych podatków w jednej deklaracji może być mylące. W szczególności w sytuacji, gdy deklaracja będzie nazwana, jak wskazano we wzorze, deklaracją VAT. Skoro tytuł deklaracji odnosi się do konkretnego podatku to wydaje się, że czytelniejszym rozwiązaniem jest odniesienie poszczególnych pozycji deklaracji wyłącznie do podatku od towarów i usług.

Przedstawiony wzór deklaracji przewiduje rozliczenie podatku należnego w 6 pozycjach. Jest to z pewnością znaczne, wizualne uproszczenie, choć wprowadzenie takiej deklaracji do obrotu może prowadzić do wielu istotnych problemów praktycznych. Autorzy zmian proponują aby w deklaracji VAT nie było wykazywane odwrotne obciążenie ani import usług. Zasadniczo, w przypadku tego rodzaju transakcji, podatek należny i naliczony równoważą się. Niemniej jednak może zdarzyć się, że nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego lub też przysługuje mu ono w części. Wówczas podatnik musi wykazać kwotę podatku należnego do zapłaty. Zatem deklaracja VAT powinna przewidywać ww. sytuację, a zaproponowany wzór deklaracji tego nie przewiduje.

Proponowany wzór deklaracji nie przewiduje żadnej informacji o załącznikach, m.in. o uldze na złe długi czy wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku. Zasadnym byłoby umieszczenie informacji o takich załącznikach w deklaracji. Obowiązek złożenia zawiadomienia o uldze na złe długi wraz z deklaracją podatkową wynika z przepisów ustawy o VAT. Natomiast umieszczenie w deklaracji pozycji umożliwiającej złożenie wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu ułatwia zasadniczo jego dochodzenie. Brak takiej pozycji oznaczałby dla podatnika konieczność składania do organu podatkowego oddzielnych wniosków w tym zakresie.

