Akcyzą nie powinny być objęte auta dostawcze?

- Propozycje zawarte w projektach ustaw o podatku akcyzowym i Prawo o ruchu drogowym ograniczą możliwość zaniżania wartości celnej samochodów w celu unikania opodatkowania, pozytywnie wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez polepszenie stanu technicznego użytkowanych pojazdów.

Pracodawcy proponują, w sytuacji jeżeli nie jest możliwe całkowite wyłączenie z opodatkowania aut dostawczych - co jest uzasadnione gospodarczo, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw - objąć je jednolitą stawką akcyzy.

reklama reklama

Wątpliwości pracodawców budzi dysproporcja w zaproponowanych stawkach podatku w zależności od pojemności silnika. W projekcie założono, że dla samochodów spełniających najwyższą normę emisji spalin (Euro 6) wynosi:

• przy pojemności 1500-1999 cm3 - 1950 zł,

• przy pojemności 2000-2499 cm3 - 9000 zł, co oznacza przyrost o 362% w stosunku stawki dla poprzedniego przedziału pojemności,

• przy pojemności 2500-2999 cm3 - 14.000 zł, co oznacza przyrost o 56 % w stosunku stawki dla poprzedniego przedziału pojemności,

• przy pojemności 3000-3499 cm3 - 20.000 zł, co oznacza przyrost o 43% w stosunku stawki dla poprzedniego przedziału pojemności,

• przy pojemności 3500-3999 cm3 - 27.000 zł, co oznacza przyrost o 35% w stosunku stawki dla poprzedniego przedziału pojemności,

Polecamy: Komplet żółtych książek – Podatki 2017

Różnica 7050 zł pomiędzy przedziałami pojemności 1500 - 2000 cm3 i 2000-2500 cm3 jest niemożliwa do zaakceptowania (w szczególności dla samochodów dostawczych), gdyż z użytkowego punktu widzenia nie ma żadnej różnicy między tymi pojazdami. Większość producentów sprzedaje na rynku polskim samochody dostawcze z silnikami powyżej 2000 cm3. Wprowadzenie zróżnicowanej stawki akcyzy będzie prowadziło do ich drastycznej dyskryminacji w stosunku do producentów, którzy sprzedają pojazdy o znacznie niższej pojemności silników, najczęściej oscylującej wokół pojemności 1990 cm3.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Zobacz więcej aktualności na IFK Platformie Księgowych i Kadrowych >>