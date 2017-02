Ustawa o wymianie informacji podatkowych - od 1 maja 2017 r.

Ustawę w piątek (10 lutego) poparło 424 posłów, 2 było przeciw, również 2 się wstrzymało.

reklama reklama

Ustawa implementuje do polskiego systemu prawnego dyrektywy unijne w sprawie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontroli ich wykonywania.

"W związku z ogromnym wzrostem mobilności podatników, liczby transakcji transgranicznych oraz internacjonalizacji instrumentów finansowych proces określenia wysokości należnych podatków jest coraz trudniejszy. Te narastające trudności mają wpływ na funkcjonowanie systemów podatkowych, co z kolei skłania podatników do oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, podczas gdy uprawnienia kontrolne pozostają na szczeblu krajowym" - tak uzasadnienie do ustawy tłumaczy jej cel.

"Bez wzajemnej współpracy administracji podatkowych pojedyncze państwo członkowskie nie jest w stanie skutecznie przeciwdziałać oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania. W celu przezwyciężenia negatywnych skutków tych zjawisk konieczne jest stworzenie odpowiedniego systemu współpracy administracyjnej między administracjami podatkowymi" - dodaje dokument.

Wiceminister finansów Paweł Gruza tłumaczył podczas prac legislacyjnych w Sejmie, że ustawa wprowadza mechanizmy, które mają być remedium na te negatywne zjawiska. Przewiduje więc m.in. wymianę informacji dotyczących rachunków finansowych posiadanych przez nierezydentów, a także informacji na temat indywidualnych interpretacji podatkowych, porozumień w sprawie zawierania cen transakcyjnych czy opinii zabezpieczających w sprawie klauzuli o unikaniu opodatkowania.

Wyjaśniał, że chodzi o informacje o grupach podmiotów, grupach kapitałowych, ich składzie i rozmiarze prowadzonej działalności, np. o osiąganych przychodach, w podziale na jurysdykcje.

"Centralną częścią ustawy jest także wdrożenie systemu Common Reporting Standard, obligującego polskie instytucje finansowe do identyfikowania, gromadzenia i przekazywania do administracji podatkowej informacji o prowadzonych przez nie rachunkach na rzecz nierezydentów" – informował Gruza.

Polecamy: Podatki 2017 - PIT, CIT, ryczałt 2017 (książka)

Na zasadzie wzajemności, dodał, Polska otrzyma analogiczne informacje o rachunkach finansowych posiadanych przez polskich rezydentów w zagranicznych instytucjach. "Nie przewidujemy istotnych kosztów wdrożenia tej ustawy, natomiast oczekujemy, że ten system wymiany informacji spowoduje pewne uszczelnienie zarówno w obrębie podatków dochodowych od osób fizycznych, jak i w podatku dochodowym od osób prawnych" – oceniał wiceminister finansów.

Ustawa przesądza też m.in., że informacje gromadzone przez organy podatkowe nie będą chronione przez tajemnicę bankową lub zawodową, a ochrona dotyczyć będzie tylko informacji niejawnych.

Termin wejścia w życie ustawy to 1 maja 2017 roku. (PAP)

pś/ pb/