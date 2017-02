Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Założenie spółki może rodzić obowiązek zapłaty wysokiego podatku

Założenie spółki może rodzić obowiązek zapłaty wysokiego podatku

Założenie spółki kapitałowej, albo przystąpienie do niej może wiązać się z koniecznością zapłaty wysokiego podatku dochodowego. I to zanim spółka przyniesie jakikolwiek zysk. To efekt zmian w ustawach o podatku dochodowym, które zaczęły obowiązywać z początkiem bieżącego roku.