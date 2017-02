PIT-11 do końca lutego

28 lutego 2017 r. upływa termin na przekazanie podatnikom informacji PIT-11 za 2016 r. W tym samym terminie informacje te płatnicy muszą przesłać do urzędu skarbowego, jeżeli robią to elektronicznie. Płatnicy, którzy byli uprawnieni do sporządzenia PIT-11 za 2016 r. w formie papierowej, mieli na to czas do końca stycznia.