Sposób na zasiłek z ZUS

Szykuje się fala wyłudzeń zasiłków z ZUS? Organizacje pracodawców są przekonane, że nowe przepisy ułatwią niesłuszne wyciąganie świadczeń chorobowych i macierzyńskich dla ciężarnych matek. Zmiany są już na ostatniej prostej. Projektem lada chwila zajmą się posłowie.

– To rozwiązanie rykoszetem uderzy w same kobiety. Nowe regulacje zamiast przyczynić się do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy, mogą spowodować jej pogorszenie – mówi ekspertka Pracodawców RP do spraw prawa pracy Wioletta Żukowska-Czaplicka.

– Proponujemy wprowadzenie odpowiednich zmian w tzw. ustawie zasiłkowej. Miałyby one zagwarantować pracownicom tymczasowym, których ubezpieczenie ustało po upływie 3 miesiąca ciąży, prawo do zasiłku macierzyńskiego. Naszym zdaniem jest to jedyne rozwiązanie, które zapewni ochronę kobietom oraz nie pogorszy ich sytuacji na rynku pracy – wyjaśnia.

