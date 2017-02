Wyraźny wzrost dochodów z podatku VAT

Jak podało Ministerstwo Finansów wykonanie budżetu państwa w styczniu 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. (po zm.) wg. szacunkowych danych wyniosło:

- dochody 37,0 mld zł, tj. 11,4 %

- wydatki 30,2 mld zł, tj. 7,9 %

- nadwyżka 6,7 mld zł.

Nadwyżka budżetu państwa po styczniu br. wyniosła 6,7 mld zł - w ustawie budżetowej zaplanowano 59,3 mld zł deficytu w całym 2017 roku.

Dochody budżetu państwa w styczniu 2017 r.

Wg szacunkowych danych w styczniu 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,3% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 21,4 % r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do stycznia 2016 roku odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 25,3% r/r. (tj. ok. 4,4 mld zł),

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 17,1% r/r. (tj. ok. 0,8 mld zł),

- dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 5,4% r/r (tj. ok. 0,3 mld zł),

- dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 15,0% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za I 2017 wyniosły 0,4 mld zł.

W styczniu 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 1,4 mld zł i było zbliżone do wykonania po styczniu ubiegłego roku.

Wydatki budżetu państwa w styczniu 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w roku 2017 wg szacunkowych danych wyniosło 30,2 mld zł tj. 7,9% planu. W styczniu 2016 r. przekazano 29,0 mld zł środków na wydatki.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do stycznia roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 2,2 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w styczniu br. - w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia.

