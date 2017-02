Wadliwe decyzje skarbówki zagrożeniem dla dotacji

Problem dotyczy 82 projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2.2). Realizują je organizacje pracodawców, organizacje związkowe lub organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła – a ich celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorców przez opracowywanie planów rozwojowych. Część przeznaczonych na nie pieniędzy pochodziła z kas organizacji, a część z unijnych dotacji. O ile jednak we wcześniejszej edycji programu skarbówka nie żądała VAT od beneficjentów, to teraz nagle tej daniny zaczęła bez żadnej podstawy prawnej wymagać.

– W projektach dotacyjnych, w przeciwieństwie do działalności komercyjnej, nie ma możliwości wygenerowania zysku, ich realizacja polega na refundacji poniesionych kosztów. Nie jest to zapłata za usługę, ale przekazanie dotacji uczestniczącej w projekcie firmie – wskazuje na bezprawność działań skarbówki w piśmie do Wicepremiera Morawieckiego Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Skarbówka zaczęła nowe, błędne decyzje wydawać na jesieni ubiegłego roku, kiedy poszczególne programy były już obliczone pod względem finansowym i rozpoczęte. Zmiana stanowiska fiskusa całkowicie zaskoczyła beneficjentów, którzy kierowali się dotychczasowymi interpretacjami urzędów skarbowych. Co gorsza, utrzymanie się nowej interpretacji oznaczałoby dla nich konieczność wyłożenia dodatkowych kwot z własnej kieszeni, aby zapłacić VAT. Kosztorysy opracowane przez beneficjentów przestały się więc zgadzać.

– Rozpatrują oni zawieszenie dalszych prac, co doprowadzi do sytuacji, że z jednej strony nie zostaną zrealizowane zakładane wskaźniki projektów, fundusze unijne nie zostaną wydatkowane, a VAT i tak nie zostanie naliczony – ostrzega Prezydent Andrzej Malinowski w swoim piśmie do Wicepremiera Morawieckiego. Przypomina także, że o wyjaśnienie kwestii interpretacji przepisów zwracano się do resortu finansów już dawno, a odpowiedzi do dziś nie ma.

Prezydent Malinowski zwrócił się także do Henryki Bochniarz, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, o przyjęcie przez RDS uchwały wzywającej Ministerstwo Finansów do jak najszybszej reakcji i usunięcia błędnych oraz groźnych ze względu na konsekwencje interpretacji prawnych.

