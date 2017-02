Zatrudnienie tymczasowe nie na stałe

Najważniejsza zmiana ma zapobiec nadużywaniu terminów zatrudnienia. Praca tymczasowa z definicji różni się od stałej. Obecne regulacje ograniczają jej trwanie do 18 miesięcy w ciągu 3 lat. Jednak wystarczy, aby firma korzystała z pracy tego samego pracownika tymczasowego za pośrednictwem innej agencji, by mógł on dalej pracować u danego pracodawcy użytkownika dłużej niż 3 lata. Agencje mogą przecież współpracować i wymieniać się pracownikami tymczasowymi lub same tworzyć kolejne agencje córki tylko po to, aby kierować pracownika tymczasowego do tego samego pracodawcy użytkownika. Zmiana ustawy pozwoli na wyeliminowanie takich praktyk.

Pracodawca użytkownik nie będzie mógł powierzać pracownikowi tymczasowemu takiej samej pracy, jaką wykonywał jego własny pracownik wcześniej zwolniony z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku wątpliwości inspektor PIP będzie zatem oceniać rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, nie zaś stanowisko zajmowane przez wcześniej zwolnioną osobę.

Obecnie żadne przepisy nie gwarantują pracownikowi tymczasowemu możliwości skontaktowania się z agencją, będącą jego formalnym pracodawcą. Po zmianach agencja będzie zobowiązana przekazać pracownikowi tymczasowemu dane kontaktowe do agencji umożliwiające mu nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami agencji.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

