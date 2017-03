Mniej obowiązków sprawozdawczych za korzystanie ze środowiska

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono zwolnienie z obowiązków sprawozdawczych dla niektórych przedsiębiorców korzystających ze środowiska. Nie muszą składać oni wykazów i informacji do urzędu marszałkowskiego, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z każdego z tytułów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł (art. 289 ust. 1 ustawy – Prawo o ochronie środowiska). Dotyczy to opłat ponoszonych przez przedsiębiorców za:

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

pobór wód,

składowanie odpadów.

Przedsiębiorcy, którzy obliczyli, że każda z tych opłat wyniosłaby mniej niż 100 zł, nie muszą do 31 marca składać marszałkowi województwa wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokości tych opłat. Zwolnienie z obowiązków sprawozdawczych dotyczy także wykazów za 2016 r. (składanych do 31 marca 2017 r.). Nie zwalnia to jednak przedsiębiorców z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

