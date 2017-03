Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Kierowcy ucierpią na nowych przepisach o delegowaniu pracowników

Kierowcy ucierpią na nowych przepisach o delegowaniu pracowników

Firmy transportowe i logistyczne stracą na planowanych przez Komisję Europejską zmianach w przepisach o delegowaniu pracowników. Jeśli branża nie zostanie wyłączona z tych przepisów, to kierowca przejeżdżający przez dany kraj będzie traktowany jak pracownik oddelegowany. Oznacza to, że będą mu przysługiwać takie same stawki wynagrodzenia czy urlopy jak osobom pracującym w danym kraju. To zwiększy obowiązki administracyjne firm i wprowadzi duże zamieszanie w rozliczaniu pracy kierowców.