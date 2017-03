Minimalna stawka godzinowa musi być przestrzegana

- Na to rozwiązanie czekało bardzo wielu najniżej wynagradzanych pracowników i ich rodziny – mówiła minister Elżbieta Rafalska. – Celem była likwidacja patologii, polegających na stosowaniu w niektórych branżach skandalicznie niskich stawek.

Minister przypomniała, że w ustawie zawarto szczególną ochronę pracowników, gwarantując im zakaz zrzekania się minimalnej stawki godzinowej, obowiązek wypłacania jej regularnie i jedynie w formie pieniężnej.

Niestety zdarzają się już próby omijania tych przepisów przez niektórych pracodawców.– To krzywdzi najmniej zarabiających pracowników i jest formą nieuczciwej konkurencji wobec tych przedsiębiorców, którzy je stosują – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. – Wszystkie sygnały, dotyczące nieprawidłowości przy stosowaniu minimalnej stawki godzinowej, docierające do MRPiPS, są niezwłocznie kierowane do Głównego Inspektora Pracy.

Dodatkowo, wspólnym wysiłkiem resortu pracy, ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy został wydany informator dotyczący minimalnej stawki godzinowej, przeznaczony dla pracodawców i pracowników.

- Skierowałam do wszystkich resortów pytanie, czy w ich instytucjach były realizowane usługi wewnętrzne z umowami-zlecenia, ze stosowaniem stawki minimalnej. W ministerstwie rodziny wszyscy zatrudnieni mają umowy stałe – mówiła minister Rafalska.

Podkreśliła, że ustawa o minimalnej stawce godzinowej została przyjęta przy zgodzie partnerów w Radzie Dialogu Społecznego. – Wszystkim nam zależy, by była przestrzegana – stwierdziła minister Elżbieta Rafalska.

Wiceminister Stanisław Szwed przypomniał, że w Polsce na umowy cywilno-prawne jest zatrudnionych 1,3 mln pracowników. – Te rozwiązania regulują sytuacje wielu z nich – mówił. – Dlatego została podjęte wspólne działania MRPiPS, ZUS i PIP, by próby ich omijania były piętnowane, ścigane, a minimalna stawka godzinowa była wypłacana.

