Nie będzie Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców

Na spotkaniu obecny był m.in. wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj, który zaprezentował pakiet ustaw składających się na Konstytucję Biznesu. Prawo to będzie określać warunki prowadzenia biznesu w Polsce.

– Cieszę się, że ten dokument jest zestawem ustaw, które w jednym miejscu grupują prawa przedsiębiorców. Przyjmujemy to z dużą satysfakcją. To co istotne, i co zapowiedział dzisiaj minister Haładyj, to odejście od pomysłu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców – powiedział Wiceprezydent Pracodawców RP Rafał Baniak.

– Po pierwszej lekturze mogę powiedzieć, że pakiet odpowiada na potrzeby pracodawców. To że dzisiaj mieliśmy spotkanie otwierające jest dowodem na to, że rząd chce rozmawiać o pakiecie. Przyjmujemy to z dużą satysfakcją – podkreślił.

Dodał, że pracodawcy chcą wspierać ministra rozwoju w procesie wdrażania przepisów z pakietu Konstytucji Biznesu. – Jeśli ten pakiet po konsultacjach społecznych, publicznych i międzyresortowych zostanie uchwalony i za sprawą prezydenta wejdzie w życie to chcemy się włączyć jako pracodawcy i Rada Dialogu Społecznego w proces wdrażania tych przepisów. Czyli dopilnowania, monitorowania tego czy zapisy tam zebrane są przestrzegane – zaznaczył.

Według Baniaka ważnym elementem prezentowanego 2 marca pakietu jest to, że tylko w wyjątkowych sytuacjach z uwagi na ważny interes publiczny czy państwa można odejść od trybu konsultacji projektów aktów prawnych.– Konsultacje są zatem wyraźnie przeniesione na poziom ustawy, która jest aktem prawnym – podkreślił.

– Dzisiaj była prezentacja. Mamy 30 dni na konsultacje. My już od dzisiaj zaczęliśmy pracę jako strona pracodawców nad wspólnym projektem stanowiska. W ciągu kilkunastu dni będziemy gotowi, by go przedstawić w pełnym brzmieniu – powiedział.

Jak podkreślił Baniak przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego chcą jako środowisko pracodawców i przedsiębiorców wspierać wszystkie rozwiązania, które służą rozwojowi przedsiębiorczości. Takie jak pakiet ustaw składający się na Konstytucję Biznesu, która stanowi kręgosłup Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

– Po pierwszej prezentacji podchodzimy do dokumentu pozytywnie. Teraz będziemy pracowali nad szczegółami – podsumował Baniak.

W Konstytucji Biznesu znalazły się podstawowe zasady tworzenia prawa gospodarczego. Ograniczą one m.in. obciążenia nakładane na przedsiębiorców w przygotowywanych ustawach. Oprócz Prawa przedsiębiorców, do uzgodnień i konsultacji skierowano jeszcze trzy ustawy: ustawę o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców, Ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców oraz ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym.

