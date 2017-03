KAS nałoży karę za nieudzielenie informacji

Organom KAS przysługuje prawo do:

zbierania i wykorzystywania informacji oraz występowania o udostępnienie dokumentów zawierających informacje o zdarzeniach mających bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnych,

zbierania i przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135), także bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą.

Na podatników został nałożony obowiązek udostępniania informacji (i dokumentów) w przypadku, gdy organy KAS tego zażądają. Podatnik będzie obowiązany udostępnić wymagane informacje i dokumenty w terminie i w formie wskazanej w postanowieniu. Przepisy nie określają, jaki to powinien być termin. Wskazują jedynie, że powinien on uwzględniać zakres żądanych informacji oraz stopień ich skomplikowania. Podatnik może wnieść zażalenie na postanowienie na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej, np. gdy żądanie jest nieuzasadnione lub niewykonalne w terminie wskazanym w postanowieniu. Nie może się jednak uchylić od wykonania tego obowiązku, jeżeli dysponuje odpowiednimi informacjami, których KAS nie posiada, a które są niezbędne do wykonania zadań KAS.

Podatnik, który nie wykona obowiązku, może być ukarany karą pieniężną do wysokości 10 000 zł. Kara ta jest nakładana w drodze decyzji organu KAS. Może być nałożona na podmiot, który pomimo prawidłowego wezwania, w wyznaczonym terminie:

nie udostępnił dokumentów lub nie udzielił informacji, lub

udzielił ich w niepełnym zakresie.

Obowiązki informacyjne oraz kara administracyjna zostały uregulowane w art. 45 ustawy o KAS.

